12 000-mal den Hutberg rauf Heiner Müller hat seinen nächsten Erfolg verbucht. Dabei wurde er fast vom Sturm verweht. Seine „Bongselbank“ war auch versperrt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Heiner Müller aus Kamenz läuft täglich zweimal über den Hutberg. © René Plaul Heiner Müller aus Kamenz läuft täglich zweimal über den Hutberg.

Bei jedem Jubiläumsaufstieg gibt es ein selbst gemaltes Bild.

Kamenz. Das Kamenzer Urgestein Heiner Müller läuft seit vielen Jahren zweimal pro Tag auf den Hutberg. Früh einmal. Nachmittags einmal. Seit 17 Jahren unermüdlich. Wegen der Gesundheit, der Liebe zur Heimat und damit er Bekannte treffen kann, sagt er. Am 30. Januar war er zum 12 000-mal unterwegs. Ganze 60 000 gelaufene Kilometer sind das. An seiner „Bongselbank“ mit extra Schild wird regelmäßig ein Pfefferminz gelutscht. Zehn Jahre steht sie nun schon an Ort und Stelle. „Leider hatte sie beim Sturmtief Friedericke gelitten. Eine große Douglastanne war darauf gefallen. Sie lag zum Jubiläum immer noch“, erzählt er. Das Pfefferminz wurde trotzdem gelutscht. Das ehemalige Gaststätten-Urgestein kann unzählige Geschichten von hier oben berichten. Und kennt sich auch in der Historie aus. Das Wissen teilt er gern mit Spaziergängern und Touristen, die gerade von Mai bis Juni scharenweise zur Rhododendronblüte auf den Berg strömen. (if)

zur Startseite