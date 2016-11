1 200 Parkplätze für Adventsbesucher

1 200 Parkplätze und eine zusätzliche Straßenbahnlinie bieten die Messe und die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) Dresden-Besuchern an fünf Adventstagen an. Die Kombination kostet sieben Euro. Sie ist bis einschließlich 17. Dezember an allen Sonnabenden und am 4. Dezember, dem Einkaufssonntag, zu haben. Die Parkplätze befinden sich in der Flutrinne im Ostragehege. Der Parkschein, der dort gelöst werden muss, gilt als Fahrschein für bis zu fünf Personen.

Als Verbindung ins Stadtzentrum bietet sich die Straßenbahnlinie 10 (Striesen – Messe) an. Sie fährt alle 15 Minuten. Zusätzlich richten die DVB zwischen Messe und Postplatz an diesen fünf Tagen die Linie 20 ein. Diese Linie fährt ebenfalls einmal pro Viertelstunde und Richtung. (SZ/csp)

