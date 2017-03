120 neue Arbeitsplätze Ein Airbus-Zulieferer investiert in der Oberlausitz 40 Millionen Euro in einen Neubau. Am Montag fiel der Startschuss.

Bereits jetzt werden in Kodersdorf bei der zu den Elbeflugzeugwerken (EFW) gehörenden Firma der CCI-Assembly Frachtraumverkleidungen für Airbus gefertigt. Ab 2018 soll die neue EFW-Tochter acosa am geleichen Standort Frachtraumverkleidungen und Bodenplatten für die Airbus-Familie A 320/321 herstellen. © dpa

40 Millionen Euro investiert die Firma Aircraft Composites Sachsen (acosa) nach eigenen Angaben im Industriegebiet Kodersdorf bei Görlitz. Dort entsteht ein Neubau einer Airbus-Zulieferer-Fabrik. Bei der Grundsteinlegung am Montag meinte Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU), das neue Werk der hundertprozentigen Tochter der Elbe Flugzeugwerke gebe der sächsischen Luft- und Raumfahrtindustrie einen weiteren Schub. „Die Entwicklung am Standort Kodersdorf ist eine Erfolgsgeschichte aus der Oberlausitz, die zeigt, was im ländlichen Raum in Sachsen möglich ist“, so Tillich.

In dem neuen Werk sollen Frachtraumverkleidungen und Bodenplatten für die Airbus-Familie A 320/321 hergestellt werden und rund 120 Arbeitsplätze entstehen. Bis Ende 2017 sollen die Bau- und Einrichtungsarbeiten auf dem rund 30 000 Quadratmeter großen Grundstück abgeschlossen sein. Nach einer dreimonatigen Test- und Zulassungsphase ist der Produktionsstart Ende März 2018 geplant. (dpa)

