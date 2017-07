120 Münchner arbeiten einen Tag kostenlos in Radebeul Der Firmeninhaber einer amerikanischen Softwarefirma hat eine besondere Idee, über die alle begeistert sind.

Johanna (vorn) und Kati von der Firma Sales Force streichen die Bauwagensiedlung im Mohrenhausgarten neu. © Norbert Millauer

Das haben Reingard Piel, Kristin Brun und Maik Schauder vom Kinderschutzbund im Mohrenhaus noch nicht erlebt. 120 Münchner waren diese Woche für einen Tag in Radebeul und arbeiten kostenlos für sie.

Die jungen Frauen und Männer sind Mitarbeiter einer amerikanischen Softwarefirma, die ihren deutschen Sitz in der bayerischen Landeshauptstadt hat. Teamleiter Falko Heinze und alle anderen haben ein blaues T-Shirt an, auf dem drei Einsen aufgedruckt sind. Das bedeutet, so Heinze, ein Prozent der Arbeitszeit, des Umsatzes und der Produkte wollen wir für gemeinnützige Zwecke anderen geben. Einer der Mitarbeiter kommt aus der Dresdner Gegend und hatte die Idee, in Radebeul zu helfen.

Was die Mannschaft an diesem Tag schafft, ist beeindruckend. Jede Menge Wildwuchs im Mohrenhausgarten wird entfernt, die Bauwagensiedlung für Ferienaufenthalte ist von ihnen renoviert worden. Im Hort Niederlößnitz sind die Malwand und ein Raum saniert worden. Bei der Kinderarche haben die Helfer das Klettergerüst repariert und den Kies darunter erneuert. Obendrein brachten die Münchner dem Kinderschutzbund vier Laptops als Geschenk mit. Teamleiter Heinze: „Morgen sitzen wir wieder an unseren Schreibtischen und freuen uns, was wir gestern mit ganz anderer Arbeit geschafft haben. Was uns ein gutes Erlebnis verschafft hat.“ Reingard Piel: „Ganz großen Dank dafür!“

