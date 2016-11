120 Brote für die Welt

© Uwe Soeder

Die Gemeinschaftsaktion von evangelischer Kirche in Bischofswerda und der Bäckerei Zimmermann in Weickersdorf ist ein voller Erfolg geworden. Wie Pfarrer Joachim Rasch jetzt mitteilt, haben acht Konfirmandinnen und Konfirmanden in der Bäckerei rund 120 Brote gebacken. Der Verkauf der Brote in Filialen der Bäckerei und nach dem Sonntagsgottesdienst vor einer Woche in Bischofswerda, den die Konfirmanden gestaltet hatten, erbrachte einen Erlös von 365 Euro.

Die Bischofswerdaer jungen Leute haben sich damit an der diesjährigen Aktion „5 000 Brote – Konfirmanden backen Brot für die Welt“ beteiligt. Der Erlös geht an die Aktion „Brot für die Welt“, die es für Bildungsprojekte für Jugendliche in El Salvador, Ghana und Albanien verwendet.

Im Gottesdienst dankte Pfarrer Joachim Rasch den Konfirmanden, Bäckermeisterin Marion Zimmermann und ihrem Team sehr herzlich für die Unterstützung der Aktion und für den Einblick in das traditionelle Bäckerhandwerk. (SZ)

zur Startseite