120 Bäume fallen für den Deichbau Die Talsperrenverwaltung lässt an der Geißlitz die Kettensägen jaulen. Das ist erst der Auftakt.

© Symbolfoto

Zwischen Nauwalde und Reppis hat die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen in dieser Woche mit Fällungen an der Geißlitz begonnen. Es werden bis Jahresende rund 120 Bäume gefällt, teilt die Behörde mit. Damit werde die geplante Deichinstandsetzung an der Geißlitz vorbereitet. Die Arbeiten hat die Flussmeisterei Riesa in Eigenleistung übernommen.

Doch es soll nicht beim bloßen Fällen bleiben: Im Rahmen einer Waldumwandlung seien bereits an anderer Stelle Ersatzpflanzungen vorgenommen worden, so die Talsperrenverwaltung. Durch das Hochwasser im August 2002 und im September 2010 war der betreffende Deichabschnitt beschädigt worden. Die Schadstellen sollen im nächsten Jahr instand gesetzt werden. Die Höhe des Deiches an der Geißlitz wird dabei nicht verändert. (SZ)

