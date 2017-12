12 Millionen für Schulen im Kreis Das neue Landeskabinett hat wichtige Eckpunkte für ein Gesetz beschlossen. Der Landkreis könnte profitieren.

Die Förderquoten für Schulbauten liegen zwischen 75 und 90 Prozent. Einen Teil muss der Schulträger also aus der eigenen Kasse zahlen – wenn er kann. © Archiv SZ

Pirna. Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge könnte im kommenden Jahr 11,7 Millionen Euro für dringend notwendige Investitionen in Schulen bekommen. Das hat das Kabinett der neuen Landesregierung in einem Gesetzentwurf beschlossen. Diesen wollen CDU und SPD im Januar in den Sächsischen Landtag einbringen. Der Fördersatz soll 75 Prozent betragen. Befindet sich die betreffende Gemeinde, in der das Schulhaus steht, in einer Haushaltskonsolidierung, ist eine 90-prozentige Förderung möglich. Über die Verteilung des Geldes auf die einzelnen kreisangehörigen Gemeinden soll der Landkreis entscheiden.

Aus Sicht der SPD-Landtagsabgeordneten Dagmar Neukirch ist das Gesetz überfällig. „Das Finanzministerium hatte die Umsetzung des entsprechenden Bundesprogrammes lange herausgezögert, was zu Unverständnis bei den Kommunen geführt hatte“ so Neukirch. Sicherheit und zeitlicher Vorlauf für die Planungen seien aber entscheidend für die Städte und Gemeinden. Deshalb werde die SPD-Fraktion weiter auf zügiges Handeln drängen.

Die Fördermittel sind Teil eines Investitionspakets des Bundes in Höhe von 3,5 Milliarden Euro. Der Freistaat Sachsen erhält daraus rund 178 Millionen Euro, die durch zusätzliche Landesmittel in Höhe von 17,8 Millionen Euro ergänzt werden.

