12-Jähriger schwer verletzt In Lichtenberg war ein Kind mit seinem Fahrrad unterwegs. Es stürzte und stieß gegen einen Transporter.

Der Unfall ereignete sich auf der Wachauer Straße in Lichtenberg. © Rico Löb

Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwochnachmittag in Lichtenberg gekommen. Ein 12-jähriger Junge war gegen 16.30 Uhr mit seinem Fahrrad an der Wachauer Straße unterwegs. Er rollte einen Hang hinunter, wollte anhalten, schaffte es aber nicht mehr. Beim Bremsen fiel der Junge über den Lenker und landete auf der Straße. In dem Moment kam ein Transporter mit Anhänger und erfasste das Kind.

Der Junge wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste ins Uniklinikum gebracht werden. (szo)

