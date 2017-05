117 Fahrräder verschwunden An der Autobahn hatten Planenschlitzer ihr Unwesen getrieben.

Auf dem Parkplatz „Am Wiesenholz“ an der Autobahn 13 (Dresden-Berlin) hatten sich Unbekannte den frühen Morgenstunden am Mittwoch an einem Sattelauflieger zu schaffen gemacht. Sie zerschnitten die Plane und stahlen 117 Fahrräder von der Ladefläche. Der Schaden summiert sich nach Polizeiangaben insgesamt auf rund 105 000 Euro.

Aus dem Polizeibericht vom Donnerstag zurück 1 von 2 weiter Scheinwerfer gestohlen Glaubitz. Unbekannte machten sich am Mittwochmorgen an einem Skoda auf einem Parkplatz an der Industriestraße zu schaffen. Die Täter bauten die Scheinwerfer des Fahrzeuges aus und stahlen diese. Der entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro. Wartehäuschen beschädigt Riesa. In der vergangenen Nacht haben Unbekannte fünf Wartehäuschen entlang der Heidebergstraße, der Theodor-Storm-Straße sowie der Grenzstraße demoliert. Es wurden jeweils die Scheiben der Wartehäuschen beschädigt. Zwei weitere Wartehäuschen wurden in Nünchritz beschädigt. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0351 483 22 33 bei der Dresdner Polizei zu melden. (SZ)

