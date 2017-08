115 000 Euro für die Riesa-Info Das Touristen-Büro ist auf Zuschüsse der Stadt angewiesen. Jetzt hat der Kulturausschuss Geld bewillig – wenn auch nicht so viel, wie gewünscht.

Die Riesa-Information befindet sich auf der Hauptstraße. © Symbolbild/SZ

Täglich wird die Riesa-Information auf der Hauptstraße von Radtouristen aufgesucht. Selbstredend sind die Auskünfte kostenlos. Die Kasse klingelt nur, wenn die Gäste noch ein Souvenir oder Konzertkarten kaufen. Fakt ist: Die Einnahmen decken die Ausgaben bei Weitem nicht. Die Riesa-Info ist daher auf Förderung durch die Stadt angewiesen. 115 000 Euro für das laufende Jahr hat der Kulturausschuss jetzt freigegeben. Die Mitglieder votierten jetzt einstimmig für die Zuwendung. Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) würdigte in der Sitzung die „gute Arbeit“ der Touristeninformation. Betrieben wird diese vom Handels-und Gewerbeverein (HGV).

HGV-Chef Kurt Hähnichen hätte allerdings gern noch 15 000 Euro mehr gehabt, um die laufenden Kosten zu decken. Mehr als 100 000 Euro verschlingt allein der Posten Personal. Vier Mitarbeiter beschäftigt der HGV. Der Vorstand, darunter Hähnichen, arbeitet ehrenamtlich.

Die Differenz zwischen der beantragten Summe und den tatsächlichen Kosten muss die Riesa-Info aus eigener Kraft aufbringen. „Natürlich haben wir uns schon im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn wir nicht die volle Summe bekommen“, so Hähnichen gegenüber der SZ. Die Stadtinfo müsse verstärkt auf den Verkauf von Souvenirs setzen. „Den Bereich haben wir bereits im vergangenen Jahr ausgebaut. Das läuft ganz gut.“ Jährlich könne die Riesa-Info solche Einschnitte wie in diesem Jahr jedoch nicht verkraften. Andererseits hat der HGV-Chef aber auch Verständnis für die Verwaltung – angesichts der angespannten Finanzlage.

zur Startseite