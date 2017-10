115 Jahre Liebe zum gedruckten Wort Die Comenius-Buchhandlung feiert Jubiläum. Die Görlitzer können hier am 1. November einen Tag der Überraschungen erleben.

Anja Sorkalle von der Comenius Buchhandlung in der Steinstraße gehört zu denen, die meist ziemlich genau wissen, was die leselustige Kundschaft begehrt. © pawel sosnowski/pawelsosnowski.c

Seit 115 Jahren gibt es die heutige Comenius-Buchhandlung in Görlitz. Das sind 115 Jahre Bücher, Losungen und treue Stammkunden. Am 1. November 1902 gründeten die Pastoren Braune, Anderson und Dr. Festner als Vorstand des Vereins für Asyl und Stadtmission eine Schriftenniederlage zum Vertrieb von Bibeln, Testamenten und christlicher Literatur, Wandsprüchen und Spruchkarten. 1923 übernahm das Geschäft die Evangelische Brüder-Unität in Herrnhut.

Monarchie, Räterepublik, Faschismus, zwei Weltkriege und Sozialismus – das alles überstand die Missionsbuchhandlung mit wechselhaftem Erfolg. Seit 1971 heißt sie Comenius-Buchhandlung, und nach über 100 Jahren am Klosterplatz ist sie seit 1999 in der Steinstraße zu finden. Zum langjährigen Bestand und Erfolg trugen unter anderem die mittlerweile in 60 Sprachen erscheinenden Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine bei, ein Andachtsbuch, welches Tag für Tag mit wenigen Worten aus der Bibel weltweit Menschen unterschiedlicher Konfession, Kultur und Frömmigkeit verbindet. Das erste Losungsbuch aus dem Jahre 1731 ist derzeit als Originalnachdruck in der Buchhandlung erhältlich. Ebenso spannend seien aber auch die mitreißenden Berichte der Herrnhuter Missionare, die seit 1732 in Gegenden der Welt tätig waren und sind, in die andere christliche Kirchen nie kamen, erzählt Carola Preuß von der Comenius-Buchhandlung und verweist zum Beispiel auf das „Reise-Tagebuch des Missionars Joh. Aug. Miertsching“.

Nach der Wende 1989 ergaben sich neue Herausforderungen: Die Mangelwirtschaft kehrte sich um in eine Überschwemmung mit Lese- und Informationsmaterial, und es traten Online-Händler als neue Konkurrenten am Markt auf. Erfolgreich sei es gelungen, dies mit Nutzung der neuen Medien, mit verbessertem Service und der Organisation von vielen interessanten Lesungen zu meistern, erläutert Frau Preuß. Die Sortimentsbesonderheit der Comenius-Buchhandlung liege heute in einer gut sortierten christlichen und Regionalliteratur, sowie einer kleinen, aber feinen Auswahl von Büchern jenseits der Bestsellerlisten. „Natürlich werden auch alle aktuellen Titel des Büchermarktes angeboten, und die einzigartigen Herrnhuter Sterne“, betont die Buchhändlerin.

Jedoch wären 115 Jahre Buchhandlung nicht möglich gewesen ohne die Treue der Görlitzer Stammkunden. „Zahlreiche schöne Begegnungen, Anregungen, interessante Lesungen und eine große Liebe und Zuneigung der Kunden zu ihrer Buchhandlung und unserer Mitarbeiter zu ihrem Beruf erfüllen die Buchhandlung mit Leben“, sagt Carola Preuß. Sie berichtet von Frau Sommer, die mit den Worten: „Schon als Kind ging ich in meinen Comeniusbuchladen, damals noch Klosterplatz“ regelmäßig einen bunten, „sommerlichen“ Blumenstrauß bringt. Oder Randy Braumann, früher Stern-Reporter, heute Görlitzer, meint: „Während meiner Jahre in Südafrika war ich mit einigen Moravian Brothers (wie sie die Herrnhuter dort nennen) befreundet. Die haben mir in Genadendal vor 35 Jahren zum ersten Mal Losungen in Afrikaans, einer der Landessprachen geschenkt. Afrikaans-Losungen bestelle ich jetzt immer bei Comenius in Görlitz. Wo denn sonst? Und die sorbische SerbskeNowiny kriege ich auch nur dort.“ Auch Emma, 15, kommt regelmäßig und freut sich: „Hier weiß man immer, was und wen ich gerne lese.“ Worte wie diese nehmen die Mitarbeiter der Buchhandlung als Ansporn und Anlass, am 1. November gemeinsam mit ihren Kunden zu feiern. An einem Tag voller Überraschungen werde es unter anderem 115 Buchgeschenke geben, und auch an die kleinen Leser ist gedacht. „Besonders für Kinder im Grundschulalter wird ein Besuch bei uns an diesem Tag spannend“, sagt Carola Preuß. Kathrin Kurz, vielen Kindern schon als „Zauberkathrin“ bekannt, lädt die jungen Leser in die Welt der wundervollen Magie ein.

Wer also etwas Lust auf „Flaschengeist und Co.“ hat, der sollte nicht lange zögern und die Görlitzer Buchhandlung am 1. November, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr, besuchen kommen. (PR)

zur Startseite