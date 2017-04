11 000 Minijobber im Landkreis Es gibt mehr Minijobber als Arbeitslose. Eine Gewerkschaft will das Armutsrisiko der 450-Euro-Jobber im Alter senken.

Rund 11 000 Minijobber, die maximal 450 Euro im Monat verdienen dürfen, gibt es im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Das geht aus einer Erhebung der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg hervor. Die sogenannten geringfügig Beschäftigten tauchen in den Statistiken zur Arbeitslosigkeit nicht auf. Den 11 000 Minijobbern stehen derzeit im Kreis rund 8 300 arbeitslose Menschen gegenüber.

Besonders Reinigungskräfte arbeiten oft in Minijobs. Von mehr als 700 Gebäudereinigern im Landkreis seien rund 220 in einem Minijob beschäftigt, mehr als jeder Dritte. Das teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) mit. Sie will erreichen, dass alle Minijobber bessergestellt werden, und schlägt dazu eine Reform der geringfügigen Beschäftigung vor. Denn, weil Arbeitgeber bei diesem Jobmodell keine Sozialabgaben wie Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung abführen, seien Minijobber besonders von Armut im Alter oder bei Arbeitslosigkeit bedroht. Die Gewerkschaft setzt sich deshalb dafür ein, dass sich künftig Minijobs vom ersten Euro an in die Sozialversicherungen einbringen müssen. „Minijobs waren als flexible und vorübergehende Lösung gedacht“, sagt Jörg Borowski von der IG Bau Dresden. „Für viele Beschäftigte sind sie aber zum Dauerzustand geworden, aus dem sie nicht mehr herauskommen. Wegen fehlender Rentenbeiträge sind sie stark von Altersarmut bedroht“, so Borowski. Das beträfe vor allem Frauen: 55 Prozent aller Minijobber im Landkreis sind der Arbeitsagentur zufolge weiblich.

Gemeinsam mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund will die IG Bau deshalb erreichen, dass sich der Arbeitgeber voll an den Sozialabgaben beteiligt. Bei geringen Verdiensten soll er den Großteil tragen, erst bei einem Monatsverdienst von 850 Euro soll gelten: Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen zu gleichen Teilen. Für die Minijobber soll das eine bessere soziale Absicherung bringen. Für die Unternehmen steige der Anreiz, so die IG Bau, prekäre Jobs durch vollwertige Stellen zu ersetzen.

