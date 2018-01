11 000 Euro für Vereine und Initiativen Zum Neujahrsempfang des Lions Clubs kommen über 100 Gäste ins Steinhaus. Seniorenverband und Zuseum freuen sich über großzügige Kaeubler-Förderung.

Bautzen. Traditionell lädt der Lions Club Bautzen Anfang Januar zu seinem Neujahrstreffen. Präsident Dr. Stephan Kretschmar konnte dazu am Dienstagabend über 100 Vertreter aus Politik und Wirtschaft sowie zahlreicher Vereine aus der Stadt und dem Landkreis im Steinhaus begrüßen.

Auch in diesem Jahr diente die Veranstaltung dazu, dem Motto der Lions gerecht zu werden: „We serve – wir dienen“. Deshalb verteilten die Bautzener Löwen wieder großzügig Finanzspritzen an soziale Hilfsprojekte sowie an Vereine. Geld, das die knapp 40 Mitglieder des Clubs zuvor hauptsächlich durch den ehrenamtlichen Verkauf von Getränken beim Tag des offenen Denkmals und auf dem Wenzelsmarkt erwirtschaftet hatten. Die größten Summen flossen im Rahmen der Kaeubler-Förderung an zwei Vereine: den Seniorenverband Bautzen und das Zuseum. Sie konnten sich über Schecks in Höhe von 3 900 bzw. 3 400 Euro zur Unterstützung ihrer Arbeit freuen. Ebenfalls alimentiert wird der Kinder- und Jugendsport. 3 000 Euro stellen die Lions dafür jährlich zur Verfügung „Wir helfen besonders Mädchen und Jungen aus sozial schwachen Familien“, sagte Stephan Kretschmar der SZ. Jeweils 500 Euro gingen 2017 an drei Bautzener Vereine (Budissa, Post Germania, MSV 04) sowie nach Großdubrau, Königswartha und an den Fliegerclub Kamenz. Weitere 500 Euro erhielt am Dienstag die Kreismusikschule Bautzen, die mit jungen Bläsern für die Umrahmung des Treffens sorgte.

In diesem Jahr hat der Club als Kaeubler-Förderung wieder 12 000 Euro ausgelobt. Vereine und Initiativen können sich dafür bewerben. Bis Ende Oktober müssen die Projekte bei den Lions eingereicht werden. Eine Kommission begutachtet dann alle Konzepte. Für die besten drei Vorhaben gibt es jeweils maximal 4 000 Euro.

In gewohnter Weise unterstützten die Lions die Arbeit von Stephan Kretschmar, die er seit vielen Jahre als Augenarzt in Afrika leistet. Auch 2017 operierte der Mediziner in Ghana Patienten am Grauen Star. Für dieses und alle anderen Hilfsprojekte wurden beim Neujahrsempfang von den Anwesenden über 5 200 Euro gespendet.

Am kommenden Dienstag findet um 19.30 Uhr das Neujahrskonzert des Lions Club im Deutsch-Sorbischen Volkstheater statt. Die SZ verlost dafür zwei Freikarten. Wer am Montag ab 15 Uhr zuerst anruft, gewinnt – Telefon: 03591-49505010.

