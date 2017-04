110 neue Kinderzeichnungen Die Schiebock-Malaktion im Tierpark wird immer beliebter. Die Ideen sind toll. Und etwas zu gewinnen gibt es auch.

Gewinnerbild 1: Lea Hammer vom Hort Goldbach zeigt, was ein Schiebock alles tragen kann.

Gewinnerbild 2: Tiffany Klinkhart von der OS Bischofswerda mit „Der Schiebock und der Frieden auf der Welt“.

Gewinnerbild 3. Den Bären auf dem Schiebock malte Elena Reichel.

Zum zweiten Mal hat der Tierpark jetzt seine Schiebock-Malaktion anlässlich 790 Jahre Bischofswerda ausgewertet: Nach 60 Einsendungen im Februar gab es 110 im März. Wie versprochen, wurden wieder drei Gewinner einer Familienkarte für den Zoo ermittelt. Diesmal sind das Lea Hammer vom Hort Goldbach, Tiffany Klinkhart von der Oberschule Bischofswerda und Elena Reichel aus Dresden. Stolze 31 Zeichnungen kamen aus den Klassen 5a und 6a der Oberschule Bischofswerda, insgesamt zehn auch aus dem Hort in Goldbach. „Ein Dankeschön an alle, die sich in diesem Monat beteiligt haben. Wir freuen uns sehr“, sagt Tierparkleiterin Silvia Berger.

Die Malaktion läuft bis zum Sommer. Bis dahin liegen im Zoo Vorlagen aus, die ergänzt werden können. Jeden Monat prämiert der Tierpark drei Einsendungen. Die Auswahl falle schwer bei so vielen schönen Ideen, sagte Silvia Berger schon im Februar. Im August beim Fest 60 Jahre Tierpark werden alle oder zumindest viele Bilder zu einer Wimpelkette vereint und aufgehangen. Die Besucher dürfen dann staunen. Tiffany Klinkert als eine der aktuellen Gewinnerinnen widmet ihr Bild buntes Bild einem ernsten Thema. Sie nannte es „Der Schiebock und der Frieden auf der Welt.“

Auch stadtweit läuft ein Schiebock-Wettbewerb anlässlich des Stadtjubiläums-Jahres. Jeder ist eingeladen, einen Schiebock zu bauen, zu pflanzen, zu basteln oder zu malen. Andreas Mikus vom Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit und Silvia Berger vom Tierpark gehören zu den Initiatoren. Sie geben gern allen Tipps und Hinweise. Die entstehenden Schieböcke ergeben im Idealfall einen sehenswerten Parcours durch die Stadt, zu dem Einheimische und Gäste eingeladen werden können. Nicht nur im Festjahr. (SZ/ass)

