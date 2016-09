11-Jähriger stürzt bei Verkehrsunfall Der Junge übersieht beim Fahrradfahren die Vorfahrt und stößt mit einem Kleintransporter zusammen.

Ein 11-Jähriger hat noch mal Glück gehabt, dass er bei einem Verkehrsunfall nur leicht verletzt wurde.

Er fuhr am Freitagnachmittag mit seinem Fahrrad in Hainichen die Poststraße entlang. An der Einmündung zur Gellertstraße fuhr er an einem Pkw vorbei, der wegen der Vorfahrt eines anderen Fahrzeugs anhielt. Der Junge übersah dies. Er kollidierte mit einem Kleintransporter, der von rechts kam und fuhr diesem in die Seite.

Dadurch stürzte der 11-Jährige und verletzte sich zum Glück nur leicht. Am Mercedes entstanden laut Polizeiangaben 1 000 Euro Sachschaden. (DA)

