108 Mieter müssen ausziehen Bis Jahresmitte werden die Pläne für den Sonnenhof II in Heidenau vorgestellt. Die Hausbewohner müssen beim Auszug einiges beachten.

Bis Mitte des Jahres werden die Pläne für den Sonnenhof II in Heidenau vorgestellt. © Marko Förster

Heidenau. Die Immlers wollten nicht lange warten und dachten, das sei klug. Doch es brachte ihnen einigen Ärger ein. Sie wohnten auf der Heidenauer Käthe-Kollwitz-Straße 17. Die Eingänge 15 bis 19 und 21 bis 23 sollen zum Betreuten Wohnen Sonnenhof II umgebaut werden. Leergezogen werden zunächst nur die Eingänge 21 bis 23. Diesen 54 Mietern versprach die städtische Wohnungsgesellschaft WVH als Vermieter und Investor, beim Umzug organisatorisch und finanziell zu helfen. Die WVH hat dafür ein Unternehmen vertraglich gebunden.

Bisher kam die WVH allen betroffenen Mietern entgegen, heißt es aus dem Unternehmen. Also denen aus den Eingängen 21 bis 23. „In den überwiegenden Fällen bekamen die Mieter die Möglichkeit, sich bei der Sanierung der neuen Wohnung mit ihren Wünschen zu Boden- oder Wandbelag oder zur Badgestaltung einzubringen.“ Das gilt, wenn sie bei der WVH bleiben. Aber es werde auch denen geholfen, die zu anderen Vermietern gehen.

Für die Kollwitzstraße 15 bis 19 beginnt das Leerziehen jedoch erst nach Ende des ersten Bauabschnittes. Derzeit ist der erste für 2019, der zweite für 2023 geplant. Auch beim zweiten werde die WVH den Mietern helfen. Nur eben jetzt noch nicht. Und genau das war den Immlers zum Verhängnis geworden. Nach ihrem Umzug schickten sie die Rechnung ihres Umzugsunternehmens und für ihre Eigenleistungen an die WVH, die ablehnte. Die Immlers wandten sich an die SZ, es folgte ein Gespräch der WVH mit der Familie. Es habe eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung für alle Probleme gegeben, sagt die WVH. Die Familie sagt, ihr sei gut die Hälfte der Umzugskosten erstattet worden.

Am Ende raten die Immlers und die WVH allen, sich rechtzeitig an die WVH zu wenden und vorher alles zu klären. Immlers ergänzen: Alles schriftlich festhalten. Die WVH verspricht, Lösungen zu finden. In der ersten Jahreshälfte sollen die Pläne zum Sonnenhof II präsentiert werden. Darauf sind nicht nur die bisherigen Mieter gespannt. (SZ)

