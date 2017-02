108 Hochzeiten und eine Geburt Wünschen der Hochzeitspaare entgegen. Wenn die Burg fehlt, müssen andere Ideen her.

Standesbeamtin Irina Schädlich zeigt das neue Döbeln-Familienbuch, das es jetzt im Standesamt gibt. 20 Stück sind aufgelegt. In dem Trauzimmer finden 30 Gäste Platz. Wer es größer mag, kann sich auch im großejn Saal verheiraten lassen. © Dietmar Thomas

Standesbeamtin Irina Schädlich nimmt den Mangel spaßig. Döbeln hat in den vergangenen Jahren einige Orte eingemeindet, aber ein Schloss für romantische Hochzeiten war nicht dabei. Das Döbelner Standesamt versucht auch ohne spezielle Kulisse, das Beste aus den Trauungen zu machen. Rund 100 sind es jedes Jahr – die Zahl bleibt auf gleichmäßig hohem Niveau. Das ist für eine Stadt von der Größe Döbelns schon ganz ordentlich, sagt Irina Schädlich.

Döbeln hat ein Trauzimmer mit 30 Plätzen. Wem das nicht reicht, der kann auch den großen Saal buchen – 75 Leute passen dort hinein. Und es gibt einen Flügel für die individuelle musikalische Gestaltung. „Wir hatten dort schon sehr schöne Hochzeiten.“ Mit kleinen Dingen versuchen Irina Schädlich und ihre Kolleginnen, Akzente zu setzen. Ein Familienbuch zu haben ist nicht Pflicht, aber fast alle Paare nehmen eins, erzählt sie. Jetzt gibt es ein ganz spezielles Döbeln-Familienbuch. Das Motiv vom Döbelner Rathaus hat das Fotostudio Schlegel spendiert. Die Auflage ist auf 20 Stück limitiert. „Wenn es vergriffen ist, gibt es ein neues Motiv“, erzählt die Standesbeamtin. Wer im Standesamt heiratet, unterschreibt jetzt mit einem Standesamt-Kuli. „Den dürfen die Paare dann mit nach Hause nehmen“, sagt Irina Schädlich. „Für immer“ ist darauf zu lesen. Ein gutes Omen?

Genau 108 Paare haben sich das „Für immer“ im vergangenen Jahr im Rathaus versprochen. In diesem Jahr sind schon wieder 45 Termine belegt. Die besonders begehrten sind praktisch ausgebucht. Für den 7.7.17 haben sich drei Paare angemeldet. Mehr ist an einem Freitag nicht möglich, sagt Irina Schädlich. Für den 1.7.17 sind es drei Anmeldungen. Genug Luft gibt es noch für 17.7. 17. „Für diesen Tag gibt es eine Anmeldung. Montags heiraten nur die Hartgesottenen“, scherzt die Standesbeamtin. Der Juli und August sind schon ziemlich in Anspruch genommen. Spitzenreiter ist der 12. August mit drei Anmeldungen. „Im vergangenen Jahr war es der 24. August. Da hatten wie vier Hochzeiten, das ist aber die Ausnahme“, sagt Irina Schädlich. Pfingsten ist auch beliebt. „Zu Ostern wollen dagegen so gut wie keine Paare heiraten.“

Den Trend zur individuellen Festlichkeit können die Döbelner Standesbeamtinnen beobachtet. Denn auch wer sich außerhalb traut, muss erst einmal aufs Döbelner Standesamt. „Wir haben um die 40 Paare im Jahr, die sich anmelden, aber dann woanders heiraten“, sagt sie. Einige zieht es dafür ins Ausland. Im vergangenen Jahr musste das Standesamt zwei solcher Hochzeiten nachbeurkunden. „Ein Paar hatte auf einem Schiff geheiratet“, erzählt ist.

Die Standesämter haben wenig Spielraum für die Orte von Trauungen. „An einen Trauraum werden bestimmte Anforderungen geknüpft“, sagt Irina Schädlich. Wer die Feier besonders individuell mag, kann sich eine freie Trauung organisieren. „Diese Paare müssen für die Beurkundung aber trotzdem das Standesamt aufsuchen“, erklärt Irina Schädlich. Für die Zeremonie hätten dann die Paare dann aber freie Bahn. „Ich möchte aber als Standesbeamtin nicht mit dem Köfferchen für die Papiere übers Land ziehen, um Leute zu verheiraten.“

Dem Anspruch der individuellen Note versucht man auch in Döbeln nachzugeben – soweit das geht. „Ich hatte schon ein Paar, das wollte mit nackten Füßen heiraten, weil sie dann geerdet und so ja auch auf die Welt gekommen sind.“ Dem Paar konnte geholfen werden. Irina Schädlich erzählt schmunzelt auch die Geschichte von der Braut,. die während der Zeremonie erst einmal ihr hungriges Kind stillen musste.

Heiraten im Rathaus ist günstig: Die Beurkundung kostet 50 Euro, für die Zeremonie wird aber nichts verlangt. Nur wer am Sonnabend außerhalb der Dienstzeit heiratet, zahlt 70 Euro Aufschlag.

Das Standesamt ist für rund 34 000 Einwohner in Döbeln und den umligenden Gemeinden zuständig. Freud und Leid liegen eng beieinander. Die Beurkundung von Todesfällen macht einen großen Teil der Arbeit aus – rund 500 sind es pro Jahr. „Wir haben ein Krankenhaus und zwei Pflegeheime in Döbeln“, sagt Irina Schädlich. Eine Geburtenstation gibt es nicht – deshalb musste das Standesamt nur eine Geburtsurkunde für ein Neugeborenes ausstellen. Und für zwei, die im Ausland zu rWelt kamen.

zur Startseite