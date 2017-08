104-Jährige liebt ihre Mundharmonika Charlotte Schubert, Bad Muskaus älteste Bürgerin, hat am Freitag Geburtstag. Die SZ gratuliert.

Für ihr Alter ist Charlotte Schubert noch bemerkenswert gut drauf. © Joachim Rehle

Kaum ein Besucher von Charlotte Schubert kommt um ein Ständchen herum. Mit Vorliebe greift sie zu ihrer Mundharmonika. „Sah ein Knab ein Röslein stehn“ oder „Lustig ist das Zigeunerleben“ sind ihre Lieblingsstücke. Nach jedem muss sie eine Pause machen. Sie habe nicht mehr so viel Puste, sagt sie. Entschuldigen muss sie sich dafür gar nicht, in ihrem hohen Alter. Denn Charlotte Schubert, die im Kursana-Domizil in Bad Muskau lebt, wird am Freitag sage und schreibe 104 Jahre alt.

Sie stammt aus Nochten, hat die Hauswirtschaftsschule in Görlitz besucht. Nach der Geburt der Kinder blieb sie zu Hause, um sich um Haushalt und Familie zu kümmern. „Wir hatten eine schöne Kindheit“, erinnert sich Tochter Monika Gocht (75). Sie schwärmt von den Hefeklößen ihrer Mutter, die richtig „fluffig“ waren, aber auch davon, dass ihr Vater sehr geschickt war. Der Schlosser baute für die Kinder ein Tretauto, eine elektrische Eisenbahn und manch anderes Spielzeug. Allerdings war er durch seine Schwerhörigkeit etwas eingeschränkt. Lange pflegte ihn die Mutter, bis er vor 26 Jahren verstarb.

Danach hat sich Charlotte Schubert um sich selbst gekümmert. Das sei, so sagt Ergotherapeutin Anja Luther im Kursana-Domizil, in dieser Generation nicht selbstverständlich und schon gar nicht in dem Alter. Stolz ist die betagte Dame mit den schneeweißen Haaren darauf, dass sie „nie groß krank gewesen“ ist und nur eine Tablette am Tag nehmen muss. Sie achtet sehr auf ihre Gesundheit, zum Beispiel darauf, dass sie ausreichend trinkt. Stilles Wasser. Das sei wohl so etwas wie ihr Rezept für ein langes Leben. Etliche Jahre betrieb sie autogenes Training und hat deswegen „immer warme Hände und Füße“. Mittlerweile ist sie schwerhörig und sieht auch nicht mehr so gut. „Sie schreibt viele kleine Zettel, um nichts zu vergessen“, so Anja Luther. Auf einem solchen Zettel ging auch der Geburtstagswunsch an die Küche. Backfisch wird es heute für Charlotte Schubert geben – und zwei extra Stücke Kuchen.

Aufgeregt ist sie schon die ganze Woche. Tochter und Sohn werden heute kommen. Auch ehemalige Nachbarn aus Nochten oder jemand von der Kirchgemeinde dort. „Eine große Feier gibt es aber nicht“, so Tochter Monika Gocht. Zum einen ist die Familie – neben den beiden Kindern gehören fünf Enkel und zehn Urenkel dazu – weit verstreut bis nach Australien und Neuseeland. Zum anderen wäre es für Charlotte Schubert zu anstrengend. Gemeinsam wird Kaffee getrunken. Und bestimmt auch ein bisschen musiziert. Immer wenn ihr Sohn nach Bad Muskau kommt, hat er die Gitarre dabei und begleitet seine Mutter mit ihrer Mundharmonika. Reiner Schubert (70) ist im Ruhestand, unterrichtet aber noch an der Sebastian-Bach-Musikschule in Leipzig Gitarre und Mundharmonika. Als kleines Mädel schon konnte Charlotte Schubert Mundharmonika spielen. Nachdem die Kinder aus dem Haus waren, fing sie wieder damit an. Gespielt hat sie auch des öfteren für die Bewohner des Kursana-Domizils. Doch mit zunehmendem Alter zieht sie sich mehr und mehr zurück. Aus dem Haus kommt sie gar nicht mehr. Gelegentlich sitzt sie auf dem Balkon und genießt das Zwitschern der Vögel. Zum Geburtstag wünscht sie sich Gesundheit. Und vielleicht, so sagt sie, erlebe sie ja auch noch einen Ur-Urenkel.

Mit ihren 104 Jahren ist Charlotte Schubert die älteste Bürgerin von Bad Muskau. Die nächsten beiden würden 2019 ihren 100. Geburtstag feiern, so sie den erleben. Die nächst Älteren im Kursana-Domizil sind 96 und 95 Jahre. Die SZ gratuliert Charlotte Schubert ganz herzlich!

