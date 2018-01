103 Jahre und kein bisschen leise Die älteste Bürgerin der Stadt feiert ihren 103. Geburtstag. Dabei wollte Gertrud Bley es dieses Jahr etwas ruhiger haben.

Bürgermeister Steffen Ernst gratuliert dem Geburtstagskind Gertrud Bley zum 103. Lebensjahr. © Dietmar Thomas

Waldheim. Es geht zu wie in einem Taubenschlag in der Fröbelstraße in Waldheim. In der kleinen Wohnung wird viel gelacht, und aus der Küche knallt ein Sektkorken ins Wohnzimmer. Gertrud Bley feiert ihren 103. Geburtstag. Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) ist zum Gratulieren gekommen, ebenso einige Mitglieder der Wandergruppe des Heimatvereins und des Volkschors Waldheim.

Letzteren hat die rüstige Rentnerin mitgegründet. Doch selber singt Gertrud Bley heute nicht mehr. „Meine Stimme macht das nicht mehr mit“, sagt sie. Dafür ist sie eine gute Zuhörerin und Kritikerin geworden. Doch in ihrem Wanderverein ist sie immer noch aktiv und erklimmt Berge und Türme.

Zuerst arbeite die gelernte Verkäuferin bei der Stadtkasse, bis sie 1942 vom Roten Kreuz eingezogen wurde und arbeitete dort bei der Kinderlandverschickung, die Kriegskindern eine neue Unterkunft verschaffte. Nach dem Krieg war sie jahrzehntelang Chefarztsekretärin in einem Krankenhaus.

Dabei ist sie Waldheim immer treu geblieben. Doch fast wäre es anders gekommen. Geplant war es, mit ihrem Verlobten nach Dresden zu ziehen. Aber der Krieg machte den beiden einen Strich durch die Rechnung. Ihr Verlobter verschwand in den Wirren des Krieges und Gertrud Bley blieb allein zurück. Heiraten wollte sie danach nicht mehr. „Weihnachten ist nicht immer einfach“, sagt sie. Ansonsten versucht sie, nicht an den Krieg zu denken. „Das macht nur schwermütig“, erzählt sie. Und schwermütig ist Gertrud Bley bei Leibe nicht. Jeden Tag macht sie Gymnastik und versorgt ihren Haushalt selber. Auch einkaufen geht die rüstige Rentnerin noch alleine. Nur beim Tragen von Flaschen lässt sie sich von ihren Nachbarinnen helfen. Ihr Rezept für ein langes Leben? Etwas Sport, Bewegung und eine grenzenlose Neugierde auf das Leben. (DA/an)

