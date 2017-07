1 000 Schwerlaster pro Tag Wachsender Verkehr belastet auch die Anwohner. 18 000 Menschen im Kreis sind besonders betroffen.

Lkw an Lkw: Susanne Bürgel gehört zu den Anwohnern an der B 6 im Hochkircher Ortsteil Plotzen – einer der am meisten befahrenen Hauptverkehrsstraßen im Landkreis. Weit über 9 000 Fahrzeuge passieren diese Strecke tagtäglich, darunter weit über 1 000 Schwerlaster. © Uwe Soeder

Wenn Susanne Bürgel und ihr Mann auf der Terrasse vorm Haus sitzen, müssen sie sich anbrüllen. Anders könnten sie sich nicht unterhalten bei dem Lärm. Denn jedes Mal, wenn ein Lkw vorbeidonnert, ist kein Wort mehr zu verstehen.

Und es donnert ständig ein Lkw vorbei. Susanne Bürgel hat sich mal hingestellt und gezählt: 114 Laster in einer Stunde! „Das ist eigentlich kaum noch auszuhalten“, sagt die 62-Jährige. „Wir haben auch das Gefühl, dass es jedes Jahr mehr wird“. Susanne Bürgel wohnt an der Bundesstraße 6 im Hochkircher Ortsteil Plotzen. Sie ist in dem Haus geboren. „Als die Straße in den 1960er Jahren asphaltiert wurde, haben wir uns gefreut“, erzählt sie. „Aber jetzt ist sie für uns alle hier eine Belastung geworden.“ Dabei, fügt sie hinzu, stehe ihr Haus ja wenigstens noch 50 Meter von der Straße entfernt. „Alle diejenigen, die unmittelbar am Asphalt wohnen, trifft es ja noch viel schlimmer.“

Es trifft sie statistisch gesehen jeden Tag 1 246-mal. So viele Schwerlaster fahren im Durchschnitt täglich auf der B 6. Das ist das Ergebnis der jüngsten offiziellen Verkehrszählung. Demnach fahren hier insgesamt weit über 9 000 Fahrzeuge von und nach Bautzen. Der Anteil des Schwerlastverkehrs liegt bei 13,6 Prozent.

Dabei ist Susanne Bürgel überzeugt, dass die meisten Schwerlaster, die an ihrem Haus vorbeidonnern, eigentlich im Fernverkehr unterwegs sind und auf die Autobahn gehören. Immer wieder sieht sie tschechische und polnische Transit-Kennzeichen oder die Namen großer Fernverkehrsspeditionen auf den Fahrerkabinen und Aufliegern der Sattelschlepper. Und sie fragt sich, warum die ausgerechnet alle über die Bundesstraße fahren.

Lärm bis an die Schmerzgrenze

Familie Bürgel in Plotzen steht mit ihrem Problem längst nicht allein. Beim Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie wurde zuletzt 2012 offiziell die Lärmbelastung für die Anwohner an den Autobahnen und Hauptverkehrsstraßen im Freistaat gemessen. Für den Kreis Bautzen hat die Studie rund 18 000 Menschen ermittelt, die auch nachts einem Lärmpegel von mehr als 45 Dezibel ausgesetzt sind. Rund 4 200 Menschen müssen sogar einen nächtlichen Lärmpegel von mehr als 55 Dezibel ertragen. Das ist die Lärmschwelle, die Mediziner bereits für gesundheitsgefährdend halten. Für Familie Bürgel und die anderen unmittelbaren Anwohner der B 6 in Hochkirch liegt die offiziell gemessene Lärmbelastung in der Nacht zwischen 65 und 70 Dezibel. Ähnlich hoch ist sie für Straßenanwohner an Hauptverkehrsrouten in den Stadtgebieten von Bautzen und Kamenz, an der B 96 zwischen Bautzen und Großpostwitz, in Bischofswerda, Radeberg und Rammenau.

Auf den Internetseiten des Sächsischen Umweltministeriums kann jeder nachlesen, dass chronische Lärmeinwirkungen ein Stressfaktor sind. Dass sie das Herz-Kreislauf-System beeinflussen, dass das Herzinfarkt-Risiko und das Risiko, an Bluthochdruck zu erkranken, erhöhen. Aber das Wissen darum nützt Betroffenen wie Familie Bürgel wenig. Zwar bestätigt ihnen die Lärmkartierung von 2012, dass sie an einem der lautesten und viel befahrensten Straßenabschnitte wohnen, die es überhaupt gibt im Kreis Bautzen, aber es gibt keine offiziellen Grenzwerte für eine zumutbare Lärmbelastung.

Verkehrsbelastung steigt weiter

Und weil es keine festgelegten Grenzwerte gibt, müssen auch keine eingehalten werden. Die Betroffenen haben zwar das Recht zu erfahren, wie hoch genau der Lärmpegel vor ihrem Haus ist, sie haben aber keinen Anspruch auf Maßnahmen zur Minderung oder Entschädigung. Wo die Lärmbelastung zu hoch ist, empfiehlt das Landesamt lediglich den Gemeinden, an einem sogenannten „Lärmaktionsplan“ zu arbeiten. Susanne Bürgel glaubt nicht, dass das hilft. „Was sollte die Gemeinde denn tun?“, fragt sie. „Man kann doch hier keine Lärmschutzwände vor die Häuser bauen.“

Gegenwärtig ist die aktuelle Lärmkartierung für 2017 in Arbeit. Voraussichtlich im September sollen die neuen, aktuellen Betroffenheitszahlen vorliegen. Laut vorläufiger Einschätzung der Lärmexperten werden die Zahlen im Einwirkbereich der A 4 weiter gestiegen sein.

