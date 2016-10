100 000 wollen die alten Mönche sehen Die Sonderausstellung auf der Festung ist ein Besuchermagnet. Wer sie noch sehen will, muss sich beeilen.

Angelika Taube, Geschäftsführerin der Festung Königstein, begrüßt Horst Hoppe und seine Enkel Felix und Mariella als 100 000. Besucher. © Marko Förster

Dieser Besuch in der Sächsischen Schweiz wird ihnen in Erinnerung bleiben: Horst Hoppe und seine Enkel Felix und Mariella aus Tonndorf und Bad Berka sind am Donnerstag von der Königsteiner Festungschefin Angelika Taube persönlich empfangen wurden. Mit Blumen und einer Tasche voller Festungs-Andenken begrüßte sie die Thüringer als 100 000. und 100 001. Gast der aktuellen Sonderausstellung Mönche auf dem Königstein und wie „der böse Samen Doctor Luthers“ sie vertrieb. Anlass für die Sonderausstellung bot das 500. Gründungsjubiläum eines Klosters auf dem Königstein. Im Jahr 1516 gründete der sächsische Herzog Georg der Bärtige auf dem Plateau des Tafelberges das Kloster des Lobes der Wunder Mariae. Zwölf Mönche und ein Prior bewohnten den Konvent, der bereits 1524 wieder aufgelöst wurde. Entsprechend haben kaum Relikte aus dem Klosterleben die Zeiten überdauert. Trotzdem ist den Ausstellungsmachern eine beeindruckende Schau gelungen, deren Zentrum die reproduzierte Eingangspforte des Klosters ist. Hochkarätig Leihgaben aus knapp 30 europäischen Museen, Kirchen, Klöstern, Archiven und Bibliotheken lassen ein lebhaftes Bild vom Leben der Mönche auf dem Königstein entstehen. „Wir haben erheblichen Forschungsaufwand für diese Ausstellung getrieben“, sagt Angelika Taube. „Bisher war das Kloster nur eine Fußnote in der Geschichte des Königsteins, weshalb wenig darüber bekannt war. Mit der Ausstellung hat sich das geändert. Das große Interesse der Besucher ist eine schöne Würdigung unserer Arbeit.“ Wer die Sonderschau noch besuchen möchte, muss sich beeilen. Sie ist nur noch bis zum 1. November zu sehen. (SZ/ce)

