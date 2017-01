100 000 Euro für Streetworker Bautzen setzt mobile Jugendarbeiter im Stadtgebiet ein. Der Entschluss ist auch eine Konsequenz aus den Randalen auf dem Kornmarkt.

Für Steinhaus-Chef Torsten Wiegel ist nicht ausschließlich der Kornmarkt ein notwendiger Ort mobiler Jugendarbeit. © Uwe Soeder

Seit vielen Jahren fordern Jugendhilfe-Einrichtungen den Einsatz von Streetworkern in der Spreestadt. Nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen auf dem Kornmarkt will die Stadt nun selbst mobile Jugendarbeiter finanzieren. Dafür hat der Stadtrat am Mittwochabend mehrheitlich grünes Licht gegeben – bei sieben Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Mit gut 100 000 Euro werden 2017 die Personalstellen für zwei Streetworker und die nötigen Sachkosten finanziert. Träger der mobilen Jugendarbeit ist das Steinhaus.

Steinhaus-Chef Torsten Wiegel betonte am Mittwoch noch einmal den Bedarf an Streetworkern in der Stadt. Dabei geht es nicht allein um die Jugendarbeit auf dem Kornmarkt. Als Problem-Orte führt das Steinhaus in der vorgelegten Konzeption unter anderem das Allende-Viertel, den Stadtteil Gesundbrunnen, die Ostvorstadt und die Wilthener Straße an.

Streetworker treten an Jugendliche heran, die nicht in Freizeittreffs gehen. Die Pädagogen versuchen, mit sozialer Gruppenarbeit und Einzelfallhilfe deren Probleme zu lösen und Eskalationen zu verhindern. Mobile Jugendarbeiter können außerdem selbstverwaltete Jugendclubs unterstützen. So betreuen bereits zwei Streetworker des Steinhauses Jugendtreffs im ländlichen Raum. Im März soll erstmals ein mobiles Team mit der Arbeit im Stadtgebiet beginnen. (SZ/ma)

zur Startseite