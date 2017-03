100 000 Euro für marode Ortsstraßen

Für insgesamt rund 100 000 Euro sollen in diesem Jahr mindestens vier Herrnhuter Straßen instand gesetzt werden. © dpa

Herrnhut. Die Stadt Herrnhut hat eine Dinglichkeitsliste für nötige Straßenreparaturen beschlossen. Für insgesamt rund 100 000 Euro sollen in diesem Jahr mindestens vier Straßen instand gesetzt werden. Dabei stehen die Lindenallee in Großhennersdorf, der Harzweg in Berthelsdorf, die Erneuerung des Rennersdorfer Radweges an der Hauptstraße 71 bis 79 sowie Arbeiten am Eichberg in Strahwalde auf der Liste.

Auch der Heuscheunerweg in Großhennersdorf müsse saniert werden, allerdings werde dies wohl mit den verfügbaren Geldern nicht mehr zu stemmen sein, deutete Bauamtsleiterin Ute Hähnel an. Sachsen gibt für die Straßenreparatur an die Stadt knapp 96 000 Euro, die Stadt selbst steuert etwa 9 600 Euro bei. Die Prioritätenliste liegt nach der Zustimmung des Stadtrates nun der Bewilligungsbehörde, dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr, vor.

Unterdessen haben nun auch die Arbeiten für die neue Bushaltestelle in der Löbauer Straße begonnen. Diese Arbeiten führt eine Firma aus dem Oberland bis 5. Mai aus. Danach wird das neue Buswartehäuschen für 25 000 Euro an neuer Stelle errichtet. (SZ/abl)

zur Startseite