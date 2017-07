10 000 Kilometer durch Europa Henry Wehder, ein gebürtiger Ebersbacher, rennt in knapp vier Monaten über den Kontinent. Dafür braucht er Unterstützung.

Henry Wehder startete seine Sportkarriere beim OSC Löbau. © privat Henry Wehder startete seine Sportkarriere beim OSC Löbau.



Henry Wehder rennt durch ganz Europa. Sein Lauf hat am 12. Juni am Nordkap in Norwegen begonnen. Mehr als 2 000 Kilometer hat er bereits zurückgelegt. Etwa 8 000 Kilometer hat er noch vor sich, bevor er sein Ziel Sparta in Griechenland erreichen wird. Der gebürtige Ebersbacher ist unterwegs für seinen „Run of my life“, wie der 55-Jährige sein Vorhaben betitelt. Es ist für ihn eine neue und ganz private Herausforderung. Am 15. Juli wird der Läufer in Husum erwartet. Dort wird ihn Eberhard Richter aus Löbau treffen. Gemeinsam werden sie dann bis nach Gibraltar unterwegs sein – Henry Wehder läuft, Eberhard Richter fährt das Wohnmobil. Die Sportfreunde kennen sich aus Wehders Zeit bei den „Eisernen“ vom OSC Löbau. Dort hat Wehder lange Zeit mittrainiert. Aber schon bald waren ihm die Strecken der OSC-Läufer zu kurz und die Herausforderung nicht hoch genug. „Mitte der 1990er Jahre habe ich mich dann an extrem lange Läufe gewagt“, erzählt Henry Wehder. In ganz Europa hat er an Ultraläufen – so nennt man die langen Strecken – teilgenommen. Beispielsweise im Jahr 2009 von Bari in Italien bis zum Nordkap. In 64 Tagen waren dabei knapp 4 500 Kilometer zu bewältigen. Von 50 Läufern, die ins Ziel kamen, belegte der Oberlausitzer Platz 9. Sein größter Erfolg ist der Sieg beim Transeuropalauf im Jahr 2012 von Skagen in Dänemark nach Gibraltar. Damals ging es über 4 200 Kilometer. Acht Stunden vor dem Zweitplatzierten kam Wehder in Gibraltar an.

Jetzt, bei seinem „Run of my life“, hat der Oberlausitzer den Deutschlandlauf vom 16. Juli bis 3. August in sein Vorhaben integriert. Der Löbauer Eberhard Richter begleitet den Ultraläufer von Husum bis nach Gibraltar, denn wegen eines Augenleidens kann Wehders Frau das Wohnmobil nicht fahren. Sie ist aber dabei und fürs Kochen zuständig. Etwa zwei Wochen später treffen sich Wehder und Richter in Italien wieder. In der Zwischenzeit übernimmt ein anderer Sportfreund das Steuer des Wohnmobils. Für Henry Wehder ist der Höhepunkt seines „Run of my life“ die Teilnahme am Spartathlon. „Er beginnt am 29. September in Athen und wird auf der historischen Strecke nach Sparta über 245 Kilometer und Zeitlimit von 36 Stunden ausgetragen“ erzählt der Oberlausitzer, der seit 15 Jahren mit Frau und Tochter in Norwegen lebt und in der Krankenpflege arbeitet. Er erfüllt sich mit diesem Ultralauf einen Lebenstraum. Der ist nicht nur eine sportliche, sondern auch eine finanzielle Herausforderung. Sechs Paar Laufschuhe wird er am Ziel zerschlissen haben. Startgelder, Verpflegung, Kraftstoff und Fähren verursachen hohe Kosten. Deshalb bittet der Ultraläufer um finanzielle Unterstützung seines Laufes. Er versichert, dass die Spenden ausschließlich für die Absicherung des Laufes verwendet werden. Dafür hat eine deutsche Sportfreundin ein Konto eröffnet, da Wehder das aus meldetechnischen Gründen versagt blieb, wie er erklärt. Wer den Ultralauf verfolgen möchte, kann das bei Facebook unter „Run of my life 10.000km“ tun. Am 13. Juli berichtet der Fernsehsender WDR ab 19.30 Uhr in der Sendung Lokalzeit über den Deutschlandlauf.

Spendenkonto für den Ultralauf: Kontoinhaber: Heidelore Model, IBAN: DE 87 8504 0000 0343 5773 00; Kennwort: Henry Wehder, Run of my life

