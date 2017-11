10 000 Gäste schipperten mit der Personenschiffahrt Oberelbe Nach der Saison heißt es Leinen los für die Weihnachtsfahrten. Aber ein Problem bleibt dem Familienunternehmen.

Wer im Sommer eine Tour mit der Personenschiffahrt Oberelbe verpasst hat, kann jetzt für die Weihnachtsfahrten buchen. © Archiv: Marko Förster

Entspannt schaut Marion Frenzel in ihre Bücher. „Die Saison war zufriedenstellend“, sagt die Angestellte des Familienunternehmens Personenschiffahrt Oberelbe aus Pirna. Ihrem Mann Bernd gehört der Betrieb. Rund 10 000 Gäste legten von April bis Ende Oktober auf den Schiffen der Frenzel-Flotte ab, um nach Tschechien zu schippern. Sorgenkind ist und bleibt jedoch die Abfahrtsstelle Pirna. „Es steigen einfach zu wenig Gäste zu, während es in Stadt Wehlen ganz wunderbar läuft“, sagt die Mitarbeiterin. An zu wenig Werbung könne es nicht liegen. Das Familienunternehmen hatte zahlreiche Flyer drucken lassen und per Post verschickt. Die Internetseite werde ständig aktualisiert. Das Frenzel-Team will sich jetzt verstärkt Gedanken machen, damit künftig mehr Touristen in Pirna ihre Fahrt beginnen.

Besonders erfreulich nennt Marion Frenzel die Tatsache, dass sich in dieser Saison vermehrt auch Einzeltouristen spontan für eine Schiffstour in Richtung Sächsisch-Böhmische Schweiz entschieden hätten. Den Hauptanteil der Fahrgäste stellen aber nach wie vor Gruppenreisende. Die Gäste kommen aus der Umgebung sowie aus ganz Deutschland. Gut angenommen wurden in dieser Saison die Brunchfahrten an ausgewählten Sonntagen.

Bewährt hat sich auch die Eröffnung des Büros in der Dohnaischen Straße. „So sind wir wesentlich präsenter und verkaufen auch mehr Gutscheine“, erklärt Frenzel. Derzeit beschäftigt das Familienunternehmen zehn Mitarbeiter.

Wer eine Tour im Sommer verpasst hat, der kann jetzt für die Weihnachtsfahrten buchen, die ab dem 23. November starten.

