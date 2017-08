10 000 Gäste, 20 Chaoten Ein Verschweigen von Zwischenfällen, wie sich am Fest-Wochenende in Gröditz ereigneten, kann nicht die Lösung sein, meint Christoph Scharf

Da feiern tausende Besucher ein Fest, das über Monate vorbereitet wurde. Sie sind zu Recht stolz auf ihre Stadt, stolz auf die Macher und die vielen Helfer, stolz auf das Programm. Und dann schaffen es 20 Männer – laut Polizei fünf Asylbewerber, 15 einheimische Fußballfans – nachhaltig für Ärger zu sorgen.

Die Organisatoren und Helfer haben sich keine ruhige Minute gegönnt, um in Gröditz etwas Großes auf die Beine zu stellen. Den Störern genügte eine Stunde vor Mitternacht, um eine Auseinandersetzung anzufangen, die von Polizei und Sicherheitskräften nur mit Pfefferspray und Schlagstock beendet werden konnte.

In Gröditz ist man nun sauer darüber, dass die Berichterstattung über den Zwischenfall den Eindruck eines gelungenen Festes kaputtmache. Ein Verschweigen solcher Vorfälle kann allerdings nicht die Lösung sein. Zum Glück gehört es noch nicht zum Alltag, dass die Beamten des Riesaer Reviers bei Auseinandersetzungen den Schlagstock schwingen müssen. Deshalb muss die Presse auch offen darüber berichten und bei der Zeugensuche helfen, um den Vorfall aufzuklären – auch, um daraus Lehren für das Stadtfest in Riesa ziehen zu können. Solche Zwischenfälle sprechen sich ohnehin herum – nur dass in den sozialen Netzwerken aus 20 Beteiligten schnell 100 werden.

Aber kein nächtlicher Zwischenfall ändert etwas daran, dass Gröditz ein großartiges Fest ausgerichtet hat. Dankeschön!

