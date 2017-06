10 000 Euro Strafgelder kassiert In zwei Tagen hat die Bundespolizei die Geldstrafen von 13 gesuchten Verurteilten vollstreckt.

Bundespolizei kontrolliert an der A 17 ständig Busse und Pkws. © dpa

Die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel nahmen über das vergangene Wochenende 13 gesuchte Personen fest und führten der Staatskasse dadurch Strafvollstreckungsgelder in Höhe 10 355,- Euro zu.

Für einen Bulgaren (26) und zwei Rumänen (26, 30) endete die Fahrt am Samstag auf der A 17 bei Breitenau. Die drei Gesuchten wurden wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu Geldstrafen verurteilt, welche sie bisher nicht beglichen hatten. Nach Zahlung der offenen Geldstrafen konnten alle drei ihre Reise fortsetzen.

Am darauffolgenden Tag nahmen die Beamten auf der A 17 acht Gesuchte fest. Für drei von ihnen ging es auf direktem Weg in die JVA nach Dresden. Die drei Rumänen (26, 39, 42) wurden wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Sachbeschädigung und Wohnungseinbruchdiebstahls gesucht und befinden sich nach Vorführung beim zuständigen Haftrichter in Untersuchungshaft.

Die fünf weiteren Personen konnten eine Haftstrafe durch Zahlung der noch offenen Geldstrafen umgehen und im Anschluss an die polizeiliche Sachbearbeitung ihre Reise fortsetzen. Gesucht wurden die drei Rumänen (26, 26, 35) und zwei Kroaten (29, 36) wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Erschleichens von Leistungen, Betrugs und Trunkenheit im Verkehr.

Am Montagmorgen nahmen die Beamten auf der A 17 einen Serben (35) fest, der wegen Diebstahls verurteilt wurde. Kurz darauf kam es am Bahnhof Dürrröhrsdorf zur Festnahme eines Deutschen (26), gegen den ein Erzwingungshaftbefehl vorlag. Beide Personen konnten eine Haftstrafe durch Zahlung der noch offenen Geldstrafen umgehen und ihre Reise im Anschluss fortsetzen.

Weiterhin stellten die Beamten seit Samstagmorgen 18 Personen fest, die durch deutsche Behörden im Zusammenhang mit verschieden Ermittlungsverfahren gesucht wurden. (szo)

