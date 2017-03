10 000 Euro für neuen Rasen Es war die erste Kunst-Wiese der Region. Nun ist die „Wiese“ in Arnsdorf in die Jahre gekommen. Das soll sich ändern.

Für den Arnsdorfer Kunstrasen ist schon eine Menge Geld zusammengekommen. © dpa

Die künstliche Wiese soll sozusagen gemäht und neu „ausgepflanzt“ werden. Die Kicker des Arnsdorfer Fußballvereins brauchen dringend einen neuen Kunstrasen. Deshalb läuft seit dem vergangenen Winter ein Spendenaufruf. Damit soll der neue Kunstrasenplatz für die Fußballer finanziert werden. Nachdem die Spendenaktion in den vergangenen Wochen ein wenig ins Stocken geraten war, konnten sich die Mitglieder des Vereins nun aber über eine gute Nachricht freuen: Die 10 000 Euro sind geknackt. Doch trotzdem fehlt noch immer eine große Summe. Schließlich kostet die Sanierung des Platzes rund 275 000 Euro. Die Gemeinde Arnsdorf will dabei eine Finanzspritze in Höhe von 80 000 Euro beisteuern. Außerdem wollen die Kicker noch Fördermittel beantragen. Dennoch muss der Verein am Ende eine gewisse Summe selbst aufbringen. Und dafür werden auch weiterhin fleißig Spender gesucht! (ste)

www.arnsdorfer-fv.de

