10 000 Euro für Jugendprojekte

Eine Jury aus 14 Jugendlichen verwaltet in diesem Jahr im Landkreis den Jugendfonds „Stadt. Land. Cash!“. Darin liegen insgesamt 10 000 Euro, die an Jugendprojekte vergeben werden. Die Jugend entscheidet dabei alles selbst. Bei einem Kennenlern-Wochenende werkelten die Jugendlichen an Förderkriterien. Wie die Pirnaer Aktion Zivilcourage mitteilt, treffen sich die Jugendlichen in drei Jurygruppen in Pirna, Dipps und Sebnitz/Neustadt. Eine weitere Gruppe in Heidenau soll in den nächsten Monaten entstehen. Das Geld werde aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ zur Verfügung gestellt. „Stadt, Land. Cash!“ ist ein Projekt der Aktion Zivilcourage in Kooperation mit dem Jugendring Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Pro Jugend. Anträge können ab April gestellt werden. (SZ)

www.stadt-land-cash.de

zur Startseite