10 000 Besucher beim Denkmaltag Elf Objekte standen auf der Liste der Stadt Bautzen. Einige davon erlebten einen regelrechten Ansturm. Baubürgermeisterin Juliane Naumann kennt Details.

In der Villa Weigang gab es Neues zu entdecken. Steinmetz Clemens Mondrakowski und sein Kollege setzten erst am vergangenen Donnerstagan einem Balkon der Villa Weigang in Bautzen ein Vase aus Sandstein auf. © Uwe Soeder

Die Bautzener lassen sich auch von schlechtem Wetter nicht davon abhalten, ihre Denkmale zu besuchen. Bereits zur Eröffnung des diesjährigen Tages des offenen Denkmals am Sonntag, als es noch regnete, strömten sie zahlreich auf den Hauptmarkt, sagt Baubürgermeisterin Juliane Naumann (parteilos). Für die Besichtigung der insgesamt elf Objekte der offiziellen Liste hatte der Himmel dann ein Einsehen; es hörte rechtzeitig auf, zu regnen.

Dass die Bautzener sehr interessiert an ihrer Geschichte sind, hatte sich bereits am Freitagabend gezeigt, als in der Aula des Beruflichen Schulzentrums an den Schilleranlagen ein Vortrag über die architektonischen Spuren der Landstände in Bautzen zu hören war. Die heutige Berufsschule war ein Landständisches Lehrerseminar, das für den Lehrernachwuchs in der Oberlausitz sorgte. „Darüber und über noch viel mehr Details berichtete Anja Moschke vom Staatsfilialarchiv vor voll besetztem Saal“, sagt Juliane Naumann. Die Veranstaltung sei ein wirklich gelungener Auftakt für den Denkmaltag gewesen.

Ansturm auf Justizvollzugsanstalt und Gedenkstätte

Am Sonntag seien dann alle Besichtigungsobjekte durchweg gut besucht gewesen. Auch jene, die schon recht bekannt sind, wie der Stucksaal der Ortenburg oder die Landständehäuser an der Schloßstraße. Einen Ansturm erlebten auch wieder die Klassiker, wie die Justizvollzugsanstalt und die Gedenkstätte Bautzen. Viel Resonanz fand der Britze-Garten an der Bahnhofstraße, der nach einer längeren Pause in diesem Jahr wieder geöffnet war.

Als sehr positiv hätten die Besucher das umfangreiche Mitmachprogramm empfunden, das auf dem Hauptmarkt vor allem für die Kinder viel Abwechslung bot. Unter anderem konnten Wappen gemalt und Buttons geprägt werden. Das am Freitag eingeweihte Blinden-Stadtmodell vor der Bautzen-Information sei schon von vielen Leuten besichtigt worden. Auch das äußerst umfangreiche Rahmenprogramm wurde laut Juliane Naumann gut angenommen. Die Baubürgermeisterin bedankt sich deshalb bei allen Beteiligten, die freiwillig und ehrenamtlich den Tag des offenen Denkmals zu einem großen Erlebnis für die Bautzener und ihre Gäste werden ließen. Ihr Dank gilt vor allem auch den Hauseigentümern, die den Gästen einen Blick hinter ihre Türen gewährten.

Objekte und Besucher

Landständehäuser (2 Führungen: 36

Schwurgerichtssaal: 553

Stucksaal Ortenburg:1 430

Domschatzkammer : 1 150

Ratssaal Rathaus: 995

Berufsschulzentrum: 790

Britze-Garten: 621

Villa Weigang: 1 863

Gedenkstätte Bautzen:1 685

Justizvollzugsanstalt: 865

Herrenhaus Rattwitz:430

Quelle: Stadtverwaltung Bautzen

