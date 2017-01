1 000 Tonnen Salz gestreut Der langanhaltende Neuschnee machte dem Winterdienst besonders zu schaffen. Das Verkehrschaos bleibt aus.

Der Winter bleibt. Es wird weiter schneien. Und es wird empfindlich kalt. Der Zustand der Straßen ist entsprechend der Wetterlage „normal“, sagt Gernot Schweitzer, Sprecher des Landratsamtes. Es sind keine Straßen gesperrt, der Winterdienst war teilweise rund um die Uhr im Einsatz. Es sind in den letzten drei Tagen jeweils rund 300 Tonnen Salz auf den Straßen verteilt worden. Von Sonntag bis Montagmittag waren – inklusive Fremdanmietung – 92 Mitarbeiter in mehreren Schichten auf 41 Fahrzeuge im Einsatz. Am meisten zu schaffen machte dem Winterdienst der langanhaltende Neuschnee. Glücklicherweise hielt sich seit dem Wochenende der Wind in Grenzen, sodass es kaum zu Verwehungen kam, so Schweitzer.

Seit Mitternacht hat es im Bereich der Polizeidirektion Görlitz – Landkreise Bautzen und Görlitz – 33 Unfälle mit vier Verletzten gegeben. Polizeisprecher Thomas Knaup bezeichnet das als ein nicht außergewöhnliches Lagebild. Dennoch appelliert er an alle Verkehrsteilnehmer, mehr Zeit einzuplanen, und insbesondere als Autofahrer auf die Sicherheitsabstände zu achten.

20-Zentimeter-Marke erreicht

Die Schneehöhen haben über das Wochenende in Teilen des Landkreises Bautzen die 20-Zentimeter-Marke erricht, so im Oberland, der Region um Bischofswerda sowie im oberen Teil des Rödertals. Im benachbarten Hohwald wurde bereits eine Schneehöhe von mehr als 30 Zentimetern gemessen. Vergleichsweise schneearm ist der Norden des Kreises, wo weniger als 15 Zentimeter liegen. Für die nächsten Tage sind weitere, jedoch abklingende Schneefälle vorausgesagt. Dafür wird es ab der Nacht zu Mittwoch wieder bitterkalt. Laut kachelmannwetter.de sind für das Oberland sowie die Region zwischen Bischofswerda und Pulsnitz bis – 15 °C möglich. Die Meteorologen rechnen weiterhin nur mit wenig Wind. (szo)

