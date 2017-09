1 000 neue Plätze für Räder am Bahnhof Die Stadt plant am Wiener Platz ein Parkhaus nur für Fahrräder. Erst macht sich dort aber die Bahn breit.

© Symbolfoto: dpa

Die überfüllten Fahrradbügel am Hauptbahnhof sollen bald entlastet werden. Die Stadt hat mit den Planungen für ein Fahrradparkhaus am Wiener Platz begonnen. So sollen 750 bis 1 000 zusätzliche Stellplätze entstehen.

Zuletzt sei ein erheblicher Mangel an Abstellplätzen im Umfeld des Hauptbahnhofes festgestellt worden. Nach ersten Schätzungen werden dafür etwa vier Millionen Euro gebraucht. Geld erhofft sich die Verwaltung vom Land. Das Projekt sei förderfähig. Allerdings müsse es zunächst ins Programm aufgenommen werden. Schnell kann wohl ohnehin nicht gebaut werden. Denn die Bahn braucht die Fläche für den Umbau der Bahnhofsmittelhalle.

Die Arbeiten sollen im Januar beginnen und bis November 2020 dauern. Die Verwaltung bereitet derzeit die Änderung des Bebauungsplanes für das Grundstück vor. Das Fahrradparkhaus soll auch als Pforte und Wartehalle für den zukünftigen Fernbusbahnhof dienen. Gegenüber will Investor Peter Simmel einen neuen Einkaufsmarkt bauen. Auch Appartements sollen in dem Neubau entstehen. (SZ/sr)

