1000 neue Mieter in zehn Jahren Die Wohnungsgenossenschaft Fortschritt Döbeln hat viele Millionen Euro in den Hausbestand gesteckt. Inzwischen stehen weniger als drei Prozent der Wohnungen leer.

Robby Sauer ist der 1000. Mieter der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt Döbeln. © privat

Es ist sicher nicht usus, dass neue Mieter vom Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt mit Handschlag begrüßt werden. Bei Robby Sauer machten Stefan Viehrig und Bernd Wetzig dann doch eine Ausnahme: Er ist der 1000. Mieter, der seit 2006 in eine Wohnung der Genossenschaft eingezogen ist.

Warum gerade seit 2006? Damals ersann man bei der WG Fortschritt ein neues Marketing-Konzept, um dem Leerstand zu senken. Seitdem wurden nicht nur viele Millionen Euro in den Hausbestand gesteckt, sondern auch mit Veranstaltungen und Freizeitgruppen das „Wir-Gefühl“ der Mitglieder gestärkt. Der Leerstand ist von etwa 20 auf derzeit drei Prozent gesunken.

Robby Sauer, der als pädagogischer Mitarbeiter an einer Förderschule in Freiberg arbeitet, hat eine modern ausgestattete Musterwohnung der Genossenschaft an der Unnaer Straße gemietet.

