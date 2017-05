1 000 neue Jobs für die Lausitz Der chinesische Automobil-Zulieferer WKW will 1,1 Milliarden Euro am Rothenburger Flugplatz investieren, um Elektrofahrzeuge zu bauen.

Elektrofahrzeuge sehen manche als Zukunft an. © dpa

Paukenschlag für Rothenburg: Am Flugplatz soll ein Werk für die Produktion von Elektrofahrzeugen entstehen. Der chinesische Automobil-Zulieferer WKW will in der Lausitz wohl 1,1 Milliarden Euro investieren und 1 000 Arbeitsplätze schaffen. Die Pläne für den Bau bestätigt Pressereferent Marco Henkel vom Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hatte nach MDR-Informationen am Rande einer Konferenz des Deutschen Gewerkschaftsbundes von der Rieseninvestition gesprochen. Genaueres dazu soll im Laufe des Tages bekannt gegeben werden. (szo)

zur Startseite