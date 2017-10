1 000 Euro für schönen Schulhof Die Evangelische Grundschule Frankenthal überzeugte mit der Gestaltung der Außenbereiche bei einem Wettbewerb.

Über finanzielle Unterstützung kann sich die Evangelische Grundschule Frankenthal freuen. © dpa

Der Schulhof der Evangelischen Grundschule Frankenthal darf sich nach seiner Umgestaltung zu den zehn schönsten in ganz Sachsen zählen. Beim sächsischen Schulgartenwettbewerb „Aus grau mach grün“ wurde er jetzt auch in der zweiten Wettbewerbsrunde ausgezeichnet. Schulleiterin Heike Kurze stellte das Projekt bei einem Treffen in Meißen vor. Neben dem Preisgeld von 1 000 Euro qualifizierten sich die zehn Besten für die Endrunde im nächsten Jahr. Dann werden die drei schönsten Schulhöfe im Freistaat prämiert.

Ziel des Wettbewerbs ist es, Räume zu schaffen, die eine Auseinandersetzung der Schüler mit der Natur fördern, Anreize geben zu kreativen und bewegungsfreudigen Pausen sowie Kommunikation und gärtnerische Aktivitäten ermöglichen. Der Frankenthaler Schulhof leistet all das. Er besteht ausschließlich aus Naturmaterialien. Es gibt einen Erdspielhügel zum Durchkriechen, Baustämme zum Balancieren sowie Weidengänge und -hütte. Es gibt einen Wildblumenhügel, Beete und Beerenhecken. Der Schulhof ist auf Nachhaltigkeit angelegt, sagte Bürgermeisterin Kerstin Otto (CDU), die zugleich dem Schulvorstand angehört. Beeren werden zum Beispiel zur Vesper vernascht, Kartoffeln auf dem Erntebasar der Schule verkauft. (SZ)

