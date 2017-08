1 000 Euro für Spielplatzprojekt sicher? Kurz vor Ende der Abstimmung sieht es nach einem Zuschuss für die Bürgerstiftung aus.

Mehrfach hatte die Bürgerstiftung Meißen für ihr Projekt „Meißner Elbsandsteine“ – einem besonderen Spielplatz auf dem Areal der Jahnhalle – öffentlich geworben. Hintergrund war die Teilnahme des Vorschlags an der deutschlandweiten Fanta-Spielplatzinitiative. Bei dieser wurden in den letzten Wochen Stimmen für jede der 402 Projektideen gesammelt. Die besten 150 dürfen sich auf Spenden zwischen 1 000 und 10 000 Euro freuen. Am Tag vor Ende der Abstimmung belegte das Meißner Projekt den 118. Platz und würde somit 1 000 Euro als Startkapital für die Verwirklichung des Spielplatzes bekommen. „Wir hoffen sehr stark, dass wir unter den ersten 150 bleiben und nicht auf der Zielgeraden noch rausfallen“, so Ina Heß von der Bürgerstiftung.

Insgesamt hatten am Donnerstagmorgen 1 724 Menschen für die „Meißner Elbsandsteine“ gestimmt. Die fünf topplatzierten Projekte bekommen 5 000 Euro (Plätze zwei bis fünf) bzw. 10 000 Euro (Platz eins). Auf Platz zwei lag beim letzten Zwischenstand der Spielplatz Helbigsdorf, einem Ort in Mittelsachsen mit 42 694 Stimmen. (SZ)

