1 000 Euro für Hinweise auf Täter Ende Oktober verunglückte auf der A4 ein Schweinetransporter aus Schmiedefeld. Radmuttern wurden gelöst. Die Betroffenen wollen nun wissen, von wem.

Die Besatzung eines 40-Tonners kam am 19. Oktober auf der A 4 bei Nossen mit dem Schrecken davon. Zum Glück habe er als Fahrer Routine gehabt und so das große Auto noch auf den Standstreifen lenken können. „Das hätte alles sehr schlimm ausgehen können für uns alle“, sagt jetzt Ulrich Heinen. So blieben alle unverletzt, auch die Tiere.

Zwei der Zwillingsräder hatten sich während der Fahrt auf der Autobahn gelöst. Wie die Polizei wenig später mitteilte, müssen die Radmuttern absichtlich gelockert worden sein. Wann und von wem, darüber wird seitdem gerätselt. Der Schweinehalter aus Schmiedefeld erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Bisher allerdings ohne Ergebnis, wie es am Dienstag auf Anfrage hieß.

In der Nacht vor dem Transport stand das Fahrzeug auf dem Gelände von Schweinezüchter Ahrens an der Seeligstädter Straße in Schmiedefeld. Er hat die Tiere abholen lassen und die Fahrt in Auftrag gegeben. Dort und in jener Nacht könnten sich die Täter an dem Lkw zu schaffen gemacht haben, vermutet die Polizei.

Der Schweinezüchter und sein Partner vom für Tiertransporte spezialisierten Fuhrunternehmen aus Westdeutschland haben jetzt zusammen 1 000 Euro Belohnung angekündigt für sachdienliche Hinweise, die zu den Tätern führen. Sie wandten sich damit in einer Mail an die SZ in Bischofswerda. (cm, SZ/ass)

Hinweise an das Polizeirevier Bautzen, Telefon: 03591 3560

