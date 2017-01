1000 Euro für den Therapiehof Der Verein aus Schlegel hat bei der Hitradio-RTL-Aktion „Scheine für Vereine“ mitgemacht. Ihr Gewinn kann sich heute Nachmittag sogar noch verdoppeln.

Seit vier Jahren bietet Doreen Kretschmer (rechts) auf ihrem Hof in Schlegel Reittherapie an. Seit einigen Monaten gibt es auch den Verein Stella, der die Finanzierung dieses Spezialtrainings erleichtern soll. © Rafael Sampedro

Beim Therapiehof Stella aus Schlegel hat heute Morgen große Freude geherrscht. Bei der Hitradio-RTL-Aktion „Scheine für Vereine“ hat der Verein 1000 Euro gewonnen. Darüber informiert Rocco Reichel, Leiter der Unternehmenskommunikation beim Sender. Der Verein bewarb sich auf der Internetseite von Hitradio RTL für die Aktion. Heute Morgen fiel der Vereinsname im Programm und dieser meldete sich innerhalb von 15 Minuten beim Sender.

Heute Nachmittag kann der Therapiehof die 1000 Euro sogar noch verdoppeln. Dafür muss er nur alle Vereinsmitglieder, Freunde, Kollegen oder Nachbarn einladen, die sich zwischen 16 Uhr und 17 Uhr beim Verein in der Teichstraße 13 in Schlegel treffen. „Je mehr kommen, desto besser“, so Reichel. Pro anwesender Person legt Hitradio jeweils fünf Euro für die Vereinskasse obendrauf. Der Maximalbetrag liegt bei 1000 Euro. Kurz vor 17 Uhr erfolgt auch die Scheckübergabe. (szo/tc)

