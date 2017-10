1 000 Euro für den Kleiderfundus Der Bischofswerdaer Verein beteiligt sich an einer Online-Abstimmung. Mitmachen lohnt sich auch für Gäste.

Beim Kleiderfundus Bischofswerda hofft man auf einen Geldgewinn. © dpa

Zum Stadtfest im September schenkte der Verein Kleiderfundus den Bischofswerdaern und ihren Gästen ein wunderbares mittelalterliches Straßenfest – das erste, das es in dieser Form in der Stadt gab. Nun ist Gelegenheit, sich dafür zu revanchieren. Der Verein beteiligt sich an einer Online-Abstimmung, zu der eine Bank eingeladen hat. Sie stiftet eine Million Euro für 1 000 gemeinnützige Vereine in Deutschland. Das heißt, die 1 000 Vereine mit den meisten Stimmen dürfen sich über jeweils 1 000 Euro freuen. „Jede Stimme zählt“, sagt Kenny Jäckel, Vorsitzender des Bischofswerdaer Vereins Kleiderfundus. Bis zum 7. November ist Zeit, für den Verein zu voten.

Die Spende wäre willkommen, um den Geschäftsraum an der Bautzener Straße umzubauen. Zum einen soll der Tresen erneuert werden. Denn der jetzige ist dem Ansturm von Kunden und Besuchern nicht mehr gewachsen. Der Verein verleiht Kostüme, und er betreibt im Kellergewölbe zugleich das „kleinste Kino der Stadt“, das sich, auch dank zusätzlicher Sessel aus dem „großen Kino“, wachsender Beliebtheit erfreut. Zum anderen soll ein Perückenschrank gebaut werden. „Bislang sammeln wir alle Perücken in Schuhkartons. Das tut unseren Perücken natürlich nicht gut. Hier besteht hoher Handlungsbedarf“, erläutert Kenny Jäckel.

Auch außerhalb seiner Räume in der ehemaligen Videothek Greth bereichern die Vereinsmitglieder Bischofswerdas Kulturleben. Sie organisieren mehrmals im Jahr die Mitternachtsspitzen – eine besondere abendliche Stadtführung mit gastronomischer Betreuung. Auch für den Abend vor Halloween bereiten sie ein Event vor – mit gruseligem Film und anschließender Stadtführung im Dunklen. (SZ)

Unter auf www.ing-diba.de/verein kann man bis zum 7. November für den Kleiderfundus abstimmen.

