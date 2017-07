1 000 Euro Belohnung für die richtige Spur Einem Schausteller ist in Lampertswalde sein Anhänger gestohlen worden. Das sorgt für Wirbel in der Gemeinde.

Dieser silbergraue Anhänger wurde vermutlich am Montagabend in Lampertswalde gestohlen. © PD Dresden

Eine Pressemitteilung der Polizeidirektion Dresden hat einige Menschen in Lampertswalde in helle Aufregung versetzt. Wie die Polizei am Mittwochnachmittag meldete, sei in dem Ort ein Schaustellerwagen entwendet worden. Sofort riefen viele Freunde bei der einzigen hiesigen Schaustellerfamilie Borowsky/Walz an und erkundigten sich, ob sie denn das Opfer sei. Gegenüber der SZ konnte Wolfgang Borowsky beruhigen. „Das hat nichts mit uns zu tun“, sagt der Blochwitzer. „Bei uns ist alles in Ordnung. Da fehlt nichts.“ Wie ihn andere Leute erzählten, hatte der gestohlene Wohnwagen kein Kennzeichen aus der hiesigen Region. „Da war weder MEI noch RG drauf“, so Borowsky.

Polizeisprecher Marko Laske kann zumindest die Herkunft des Geschädigten verraten, ohne Namen zu nennen. Es handele sich um einen Schausteller aus Bayern, der den Tandemanhänger bei Freunden in Lampertswalde abgestellt hatte.

Der Diebstahl wurde am Dienstag um 0.30 Uhr bemerkt. Der Wohnwagen soll sich auf einem Grundstück an der Bahnhofstraße befunden haben. Der Besitzer habe den Wert des zweiachsigen Anhängers mit rund 7 000 Euro angegeben. Der Wohnwagen ist silberfarben, hat rechtsseitig zwei Türen und auf der linken Seite ein goldfarbenes Bullauge. Er ist mit einem kompletten Bad und einer Küche ausgestattet. Wie Polizeisprecher Laske weiter informiert, habe der Besitzer eine Belohnung von 1 000 Euro ausgelobt, für denjenigen, der den entscheidenden Hinweis auf die Täter oder den jetzigen Ort des Wohnwagens geben kann.

Ungeachtet dessen sucht die Polizei Zeugen, die den Anhänger gesehen haben. Sie sollen sich beim Polizeirevier Großenhain oder der Polizeidirektion Dresden unter 0351 – 483 22 33 melden.

