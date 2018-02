1 000 Euro als Geburtstagsgeschenk Für die Narren und Närrinnen ist diese Saison eine besondere. Sie feiern ein Jubiläum. Spenden kommen da gerade recht.

Uta Dittrich und Ekkehard Schneider haben kürzlich den 1 000-Euro- Scheck an den Chef des Faschingsvereins Bernd Leuner übergeben. © privat

Sebnitz. So könnte es weitergehen mit den Scheckübergaben an den Sebnitzer Faschingsverein Buchberg in Vorbereitung ihres Jubiläums „100 Jahre Fasching in Sebnitz“. Und deshalb war die Freude vor wenigen Tagen bei Vereinschef Bernd Leuner groß, als er kürzlich einen Scheck über 1 000 Euro, übergeben von den Apothekern Uta Dittrich und Ekkehard Schneider, in Empfang nehmen konnte. Die Rosen- und die Hirsch-Apotheke in Sebnitz haben im vergangenen Jahr bei der Abgabe ihrer Kalender um eine kleine Spende gebeten. Traditionell ist das Geld immer für einen guten Zweck gedacht. So wurden zum Beispiel in der Vergangenheit bereits der Seniorenverein, das Jugendblasorchester, mehrmals die DRK-Kinder- und Jugendwohngemeinschaft, die BSV-Jugend und das Theatre Libre unterstützt. In diesem Jahr ist die Spende für das 100-jährige Faschingsjubiläum in Sebnitz gedacht. „Es sind knapp 1 000 Euro an Spenden zusammen gekommen, die wir dann natürlich noch rund gemacht haben“, sagt Uta Dittrich.

Vor wenigen Tagen wurde nun der Scheck an Vereinschef Bernd Leuner übergeben. „Die Spende kam für uns überraschend, aber genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben uns über so eine hohe Summe natürlich gefreut. Das passiert uns als Verein schließlich nicht alle Tage“, sagt er. Und der Faschingsverein kann das Geld gut gebrauchen. Immerhin kostet der Umzug nicht nur viele Stunden Freizeit der Vereinsmitglieder, sondern auch Geld. Da müssen zum Beispiel Versicherungen bezahlt werden sowie die Kutscher mit ihren Gespannen. Außerdem fallen auch allerhand Gebühren an sowie Rechnungen für Material und vieles mehr. Und da in diesem Jahr anlässlich des 100-jährigen Faschingsjubiläums in Sebnitz der Umzug etwas größer werden soll, benötigt man dafür auch mehr Geld. Die Mitglieder des Vereins möchten sich nun bei allen bedanken, die gespendet haben. Traditionell wollen sie über die Themen in diesem Jahr nicht viel verraten. Das soll eine Überraschung bleiben. Aber: Der Umzug wird wieder länger und es gibt auch ein Wiedersehen mit einigen Bildern aus den vergangenen Jahren. Der Faschingsumzug findet am 13. Februar statt. Start ist 14 Uhr an der Bergstraße auf dem Buchberg. Umzugsroute: Buchberg (Bergkeller) – kurzer Halt vor dem Rathaus – Markt – Lange Straße – Rosenstraße – Markt – Neustädter Weg (bis Kreisverkehr) – Schandauer Straße – Markt (Ende).

Bereits ab 11.11 Uhr werden durch den Verein auf dem Sebnitzer Marktplatz Speisen, Getränke und musikalische Unterhaltung geboten. Im Anschluss an den Umzug lädt der Kinder- und Jugendverein zum Kinderfasching und am Abend, ab 19 Uhr, zum Faschingstanz mit der Unge-Combo ein. Beide Veranstaltungen finden in der Stadthalle statt.

