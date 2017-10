1000 Einsätze wegen Sturmschäden in der Oberlausitz Umgestürzte Bäume, beschädigte Autos, abgedeckte Dächer - aber zur Stunde zum Glück keine ernsthaft verletzte Personen. Das ist die vorläufige Bilanz des Sturms in der Oberlausitz.

In Obercunnersdorf hat der Sturm einen Teil der Kaufhalle abgedeckt. Weitere Fotos aus dem ganzen Kreis Görlitz in unserer Bildergalerie. © privat

Görlitz/Zittau. Das Sturmtief „Herwart“ hat in der Nacht zum Sonntag und am Sonntagvormittag auch in der Oberlausitz beträchtliche Schäden angerichtet. Nach einer vorläufigen Bilanz der Polizei gingen allein dort weit über 100 Notrufe ein. Vor allem umgestürzte Bäume sorgten für Feuerwehreinsätze. Dächer wurden abgedeckt, Autos durch herumfliegende Ziegel beschädigt. Die zentrale Rettungsleitstelle, bei der alle Einsätze koordiniert werden, verzeichnete am Vormittag gegen 10 Uhr rund 1 400 Notrufe. Personen kamen nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden.

Durch umgestürzte Bäume waren am Sonntag viele Straßen in der Region vorübergehend gesperrt. Auf manchen Straßenabschnitten, wie auf der B 96 am Landberg zwischen Oderwitz und Mittelherwigsdorf, dauert diese Sperrung sogar bis zum Montag an. Grund dafür ist nach Aussage des Gemeindewehrleiters der Oderwitzer Feuerwehr, Alexander Pollier, dass der Sturm viele Baumkronen beschädigt hat, die auf die Straße fallen könnten. „In Absprache mit dem Kreisbrandmeister und der Straßenmeisterei wurde darum entschieden, die Straße am Landberg bis zum Montag zu sperren. Erst dann kann die Feuerwehr mit einer Drehleiter die Schäden beseitigen“, so Pollier. Insgesamt wurde die Oderwitzer Feuerwehr am Sonntag zu 26 Einsatzstellen gerufen, darunter zur Beräumung einer Baumkrone aus dem Landwasser, die schon für Rückstau gesorgt hatte, einer umgestürzten großen Eiche am Spitzberg und einer gerissenen Stromleitung im Ort.

Auch in anderen Gemeinden waren die Feuerwehren im Dauereinsatz. So musste sich auch die Großschönauer Wehr um umgestürzte Bäume kümmern, in Obercunnersdorf war das Dach der Kaufhalle vom Sturm mitgerissen worden. „Der Sturm hat das Dach auf einer Fläche von etwa 80 Quadratmetern aufgerissen“, sagte Ortswehrleiter Jürgen Jank. Die Feuerwehr kümmerte sich um das Dach, was wegen einer daneben befindlichen Photovoltaikanlage nicht ungefährlich gewesen sei, so Jank. Außerdem halfen die Feuerwehrleute dem Hauseigentümer, Sachen zu sichern.

Die Länderbahn hatte am Sonntagmorgen wegen des Sturmtiefs ihren Zugverkehr mit dem Trilex aus Sicherheitsgründen komplett eingestellt. Alle Strecken waren zu dem Zeitpunkt aufgrund umgestürzter Bäume gesperrt, so ein Länderbahn-Sprecher. Die Züge verbleiben zur Sicherheit der Fahrgäste auf ihren letzten Bahnhöfen entlang der Strecke, darunter auch auf dem Gelände der Löbauer Eisenbahnfreunde. Grund dafür war, dass der Zug dort einen Stromanschluss hatte, erklärte Vereinschef Alfred Simm. Der Länderbahn-Sprecher erklärte, die Beeinträchtigungen im Zugverkehr werden bis in die Sonntagabendstunden anhalten. (szo)

