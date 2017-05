1 000. Baby zur Welt gekommen

Elsa ist gerade einmal drei Tage jung und hält schon einen Rekord. Das Mädchen, das am Sonntag kurz vor Mitternacht geboren wurde, ist das 1 000. Baby, das in diesem Jahr im Dresdner Universitätsklinikum zur Welt gekommen ist. Rekordverdächtig hatte das Jahr bereits begonnen: Im Januar wurden so viele Kinder geboren wie noch nie zuvor in dem Wintermonat. Im vergangenen Jahr sind insgesamt 6 429 Dresdner Kinder geboren worden, davon 2 809 im Uniklinikum. Trotzdem ging der Titel „Geburtenhauptstadt Deutschlands“ das zweite Mal an Leipzig. Dort sind 6 873 neue Bewohner begrüßt worden. Dennoch zeigen die Zahlen: Der Geburtenboom in Dresden hält an. In der aktuellen Bürgerumfrage geben mehr als 70 Prozent der Familien mit Kindern an, dass sie weiteren Nachwuchs planen. (SZ)

