100 Unterstützer fahren im Fanbus 24 Vereine und rund 600 Teilnehmer werden am Wochenende in Markkleeberg bei den Landesmeisterschaften der Spielleute erwartet.

Der Zabeltitzer Spielmannszug will von den Landes-Meisterschaften in Markkleeberg am Wochenende mit Medaillen zurückkommen. © SZ

Die Zabeltitzer Spielleute nennen sie kurz Lamei, und sie freuen sich darauf. Denn monatelang hat der Spielmannszug für die diesjährigen Landesmeisterschaften in Markkleeberg geübt. Nun ist es am Wochenende so weit, Erwachsenen- und Kinderzug wollen ihre Vorjahresplätze verteidigen bzw. noch verbessern. Den Silbertitel schafften die Erwachsenen 2016 in Radeberg, aufs Bronzetreppchen kam der Nachwuchs. Nun helfen vielleicht auch die Fans, in Markkleeberg gegen die starke Konkurrenz zu punkten. Fast 100 Unterstützer fahren im Fanbus mit: am Sonnabend für die Großen und am Sonntag für die Jüngeren.

Viele musikalische Höhepunkte aus allen möglichen Musikgenres – von Marsch über Pop bis Classic – sind zu erwarten. Gastgeber ist der amtierende Landesmeister, der Stadtfanfarenzug Markkleeberg. Der feiert gerade 40-jähriges Bestehen. Auch ein neues Wettkampfreglement wird am Wochenende eingeführt. „Ein neuer Pflichttitel Einzugsmarsch, ein neues Kürprogramm und andere Marschelemente im Pflichtdurchgang mussten einstudiert werden“, sagt Karsten Börner von den Zabeltitzern. Deshalb hatten sie ein Trainingswochenende für die Erwachsenen Ende Mai im Landhaus Gröden organisiert. Da wurde drei Tage lang gespielt, was die Querflöte hergab. „Wir haben letzte Schnitzer und Ungereimtheiten aus dem Weg geräumt“, so der Abteilungsvize. Der Spielmannszug als Teil des SSV Zabeltitz arbeitet dazu auch mit Videoauswertung.

Teamgeist und Geselligkeit

Der Erfolg einer Mannschaft hängt aber immer vom Teamgeist und Zusammenhalt ab. Deshalb verbindet die Spielleute nicht nur die Liebe zur Musik, sondern auch die Geselligkeit und das Vertrauen untereinander. Das pflegen die Zabeltitzer, indem sie auch gemeinsam Freizeit verbringen. „Wir sind gut vorbereitet und gut gelaunt“, so Karsten Börner. 42 Erwachsene Spielleute und 28 Heranwachsende werden also zur Landesmeisterschaft fahren. Neben dem Treffen mit alten Bekannten und dem Wetteifern um die beste Show freuen sich die Zabeltitzer auch auf eine Sondervorführung der Juniorband des Vizeweltmeisters Oberlichtenau. Die findet am Sonnabendnachmittag statt.

Mit „Movie Soundtracks“ als Kürtitel der Erwachsenen und „Im sonnigen Süden“, einem spanischen Medley des Nachwuchszuges, gehen die Zabeltitzer ins Rennen. Die zu spielenden Pflichttitel werden laut Börner erst kurz vor Wettkampfbeginn bekannt gegeben. Als Nahziel rechnen die Spielleute natürlich mit Medaillen, die Fans werden sie lautstark unterstützen.

In sieben Jahren 100. Geburtstag

2014 fanden die Landesmeisterschaften der Spielmannszüge in Zabeltitz statt. Für die nächste Gastgeberschaft rechnet Karsten Börner mit 2024, also in sieben Jahren. Dann feiert der Spielmannszug sein 100-jähriges Bestehen. Doch bis dahin sind noch viele, viele Auftritte auch außerhalb von Meisterschaften zu bestreiten. Die Nachwuchsmusiker treten schon am 23. Juni beim Kinderfest in Böhla auf. Die Erwachsenen laufen am 25. Juni in Eibau beim Bierzug-Umzug mit. Auch beim Musikfest Hirschfeld war der Spielmannszug jetzt zu hören.

www.spielmannszug-zabeltitz.de

zur Startseite