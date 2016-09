100 Podestpätze für die Gastgeber Mit Heimvorteil und guten Ergebnissen starteten die Schwimmer des Sportclubs Riesa in die neue Saison.

Das Double-Pool-Meeting in Riesa ist bereits seit 15 Jahren als Auftaktveranstaltung etabliert und war auch in diesem Jahr einmal mehr Anziehungspunkt für die Besten im sächsischen Schwimmsport. Dank der hervorragenden Bedingungen im Riesaer Hallenschwimmbad ist es möglich, sowohl Wettbewerbe im 50-Meter-Pool als auch auf der 25-Meter-Kurzbahn an einem Wettkampftag durchzuführen.

Insgesamt waren 26 Vereine mit knapp 300 Athletinnen und Athleten der Einladung in die Sportstadt gefolgt. Neben den sächsischen Schwimmclubs waren auch Mannschaften aus Herford und Halle-Neustadt zu Gast in Riesa. Trotz scheinbar unbezwingbarer Konkurrenz insbesondere aus Dresden, Leipzig und Freital führt Riesa am Ende mit exakt 100 Podestplatzierungen, darunter 39 erste, 32 zweite und 29 dritte Plätze, den Medaillenspiegel der Veranstaltung an. Alle 73 Riesaer Schwimmerinnen und Schwimmer zeigten gute Leistungen und konnten ihre Zeiten zum Teil bereits zu Saisonbeginn weiter verbessern.

Die Tabelle der Sportstädter wird angeführt von Franziska Richter (6 x Gold), Max Klipphahn (4 x Gold, 1 x Silber), Lea Marsch (2 x Gold, 3 x Silber) und Stefan Müller (4 x Gold). Die Jahrgangssieger der Mehrkampfwertung konnten sich über den begehrten Fitmacher-Rucksack mit Riesaer Nudeln freuen. Die Siegerehrungen wurden vom Präsidenten des Sportclub Riesa Karl Walluszek durchgeführt. (cg)

