Fußball 100 Pflichtspiele – und das in ein und derselben Mannschaft Großenhains Henning Lotzmann durchlief alle Altersklassen seines Vereins. Auf das 101. Spiel muss er jedoch warten.

Mit seiner Ballführung und Übersicht hat Henning Lotzmann (links) in 100 Pflichtspielen für den Großenhainer FV seine Kontrahenten vor so manches Rätsel gestellt. Auf das 101. muss er nun wegen einer Roten Karte mindestens zwei Spiele warten. © M. Kost

100 Spiele in der 1. Mannschaft – mit 22 Jahren. Und das in ein und demselben Verein. Das schaffen nicht viele Fußballer heutzutage. Henning Lotzmann ist so einer. Vor knapp zwei Wochen feierte er beim 3:3 seines Großenhainer FV gegen Empor Glauchau dieses Pflichtspieljubiläum. Und Lotzmann ist ein ganz besonderer „Fall“: Seit er Fußball spielt, hat er sämtliche Altersklassen seines Heimatvereins durchlaufen. Als Kapitän führte er die A-Jugend 2013 zum Staffelsieg in der Landesklasse, ein Jahr später auf den Vize-Platz.

Sein erstes Pflichtspiel in der ersten Männermannschaft ist auf den 21. September 2013 datiert. Gegen den BSC Freiberg wurde der „Jungspund“ in der 81. Minute eingewechselt. Seine Bilanz seitdem: 100 Pflichtspiele, davon drei im Sachsenpokal. Effektive Spielzeit: fast 140 Stunden. Elf Tore, davon vier vom Elfmeterpunkt.

Vereinsinsider charakterisieren Henning Lotzmann als Fußballer mit Motivation, Fairness und Kompetenz. Er gehöre zu den Akteuren mit der höchsten Trainingsbeteiligung, gilt als zuverlässig und bereit, „mehr zu machen“ als notwendig.

Auf sein 101. Pflichtspiel muss er allerdings warten. Nach neun Gelben und einer Gelb-Roten Karte holte er sich ausgerechnet beim Jubiläum wegen einer Notbremse Rot ab. Eine Karte, die so gar nicht zu ihm zu passen scheint. (mit P. Köhler)

