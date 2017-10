100 neue Arbeitsplätze im Kodersdorfer Sägewerk Schweighofer will rund 30 Millionen Euro investieren und die Produktpalette erweitern. Am Freitag weilte Polit-Prominenz im Werk.

Das Sägewerk von Holzindustrie Schweighofer in Kodersdorf. © André Schulze

Kodersdorf. Die österreichische Schweighofer Gruppe wird in ihr Sägewerk in Kodersdorf in den nächsten zwei Jahren insgesamt 30 Millionen Euro investieren. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Dadurch sollen bis Anfang 2019 100 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen, erklärte Holding-Geschäftsführer Gerald Schweighofer.

Das Geld solle in den Ausbau der Holzweiterverarbeitung einschließlich Holztrocknungsanlagen fließen. In Zukunft werden dadurch in Kodersdorf neben Schnittholz und Hobelware auch Leimholzprodukte produziert, sagte ein Unternehmenssprecher. Diese finden insbesondere im asiatischen Hausbau, vor allem in Japan, Anwendung. Bereits heute sind Japan und die USA Kernmärkte für das Kodersdorfer Holz.

Am Freitag besuchte der noch amtierende sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich gemeinsam mit seinem designierten Nachfolger Michael Kretschmer das Werk und ließen sich die Ausbaupläne von Gerald Schweighofer zeigen. Auch Kodersdorf Bürgermeister René Schöne war vor Ort dabei. „Mit großer Freude nimmt die Gemeinde das Engagement der Firma Schweighofer zum Ausbau der Produktionskapazität im Industriegebiet zur Kenntnis“, fasste er seine Gemütslage zusammen. Die Nachricht sei ein Zeichen der Stabilität und Leistungsfähigkeit der Region. Ministerpräsident Tillich sprach von einer Investition in die Zukunft Sachsens und betonte, wie wichtig es sei, das Holzgeschäft mit den Nachbarn Polen und Tschechien sowie international auszubauen.

Aktuell arbeiten rund 430 Mitarbeiter in dem Kodersdorfer Werk. (szo)

