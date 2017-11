100 Jahre alter Brückenbogen fällt Die Abbruch-Arbeiter an der Augustusbrücke sind ganz schnell. Bereits am Freitag haben sie ihr Werk vollbracht.

Der Brückenbogen überm Terrassenufer liegt in Trümmern. Bis zum Sonntag müssen 2 000 Tonnen Schutt abtransportiert werden. © Sven Ellger Der Brückenbogen überm Terrassenufer liegt in Trümmern. Bis zum Sonntag müssen 2 000 Tonnen Schutt abtransportiert werden.

Zwischen diesem und dem oberen Bild liegen 109 Jahre. Hier haben die Bögen der neuen Brücke 1908 Konturen angenommen. Sie wurde gebaut, weil die alte Augustusbrücke zu schmal und zu niedrig für den modernen Verkehr war.

Die Augustusbrücke bewegt am Freitag die Gemüter. Viele Kraftfahrer sitzen morgens wutschnaubend im Stau, weil das Terrassenufer wieder mal gesperrt ist. Hingegen verfolgen zahlreiche Passanten an diesem Tag vor Ort, wie der erste Bogen von Dresdens geschichtsträchtigster Brücke unter den Schlägen der Abbruchhämmer verschwindet. Dicht gedrängt stehen sie auf der benachbarten kleinen Behelfsbrücke und beobachten, wie ein Betonbrocken nach dem anderen hinab poltert.

Sven Wiedemann zählt zu beiden Fraktionen. „Ich hörte überrascht von der Sperrung, als ich mit dem Auto unterwegs war“, sagt der 36-jährige Energietechniker. Doch dann machte er schnell aus der Not eine Tugend, stellte sich nicht in den Stau, sondern ließ das Auto stehen und eilte zur Augustusbrücke. „Bei so einer Großaktion ist es logisch, dass das Terrassenufer gesperrt werden muss“, gewinnt der Techniker in ihm die Oberhand. 15.05 Uhr ist es so weit. Die Abbruchhämmer dröhnen an den Armen der beiden Bagger. Krachend stürzt das letzte Mittelteil auf den gewaltigen Trümmerberg, klafft eine große Lücke überm Terrassenufer. Sven Wiedemann blickt gebannt auf die Staubwolke. „Das ist der Moment, den ich erleben wollte.“

Beeindruckt ist auch Matthias Richter. Die Augustusbrücke kennt der 56-Jährige von Kindesbeinen an. „Ich habe auf der Rähnitzgasse gewohnt. Damals haben wir neben der Augustusbrücke Fußball gespielt“, berichtet er. Heute wohnt Richter in Annaberg-Buchholz. Beim Besuch seiner Mutter ist er zur Augustusbrücke gekommen, um sich den Abbruch anzusehen.

„Sie sind sehr gut vorangekommen“, lobt Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz die Bauleute. Es war enormer Aufwand nötig, um diese Großaktion vorzubereiten. So musste die Straße bereits am Donnerstagabend gesperrt werden, um eine 50 Zentimeter starke Sandschicht aufzubringen. Der Betonbogen war in der Mitte 54 Zentimeter, am Rand bis zu 1,10 Meter stark. „Die Steine sollten beim Herunterfallen ein Prallpolster haben“, erklärt er. Die Sandsteine an den Stirnseiten waren bereits zuvor geborgen worden. Da sie fest mit dem Bogen verbunden waren, mussten die Bauleute sie mit einer Diamantsäge lösen und herunternehmen.

Am Freitagabend liegen 2 000 Tonnen Betontrümmer am Terrassenufer. Am Wochenende rollen Lkws an und bringen sie zur Deponie, nennt Koettnitz den nächsten Schritt. Die Sperrung sollte eigentlich bis zum Montag, 5 Uhr, dauern. „Es kann sein, dass wir sie schon am Sonntagabend aufheben“, sagt er. Die vorerst letzte Sperrung des Terrassenufers ist zwischen 16. und 20. November geplant. In der Zeit wird die Straße um 40 Zentimeter abgesenkt, um die nötige Durchfahrtshöhe von 4,50 Metern beim Neubau des Bogens zu sichern.

Der neue Bogen soll im Sommer nächsten Jahres fertig sein. Die Brückensanierung dauert bis zum März 2019. Die Augustusbrücke hat eine lange Geschichte. Sie war erstmals 1287 urkundlich erwähnt worden. Zwischen 1907 und 1910 wurde die heutige anstelle der alten Augustusbrücke neu gebaut.

