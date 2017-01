100 Hochzeiten und ein Todesfall Als Hochzeitsband muss man auf alles gefasst sein. Das Duo Zuweit blickt auf zehn Jahre Tanz und Tränen zurück.

„Satisfaction“ und „Kling Klang“ sind bei Markus Wagner (r.) und Denny Kretzschmar nur ein Nicken voneinander entfernt. © Zuweit

Heute springt der Funke mal so gar nicht über. Keiner tanzt. Alle sitzen an ihren Tischen und starren stumm auf ihre Handys, während sich vorn die Band einen Wolf spielt. Und dann fällt es Markus Wagner plötzlich ein: Es ist Fußball-EM 2016, und in diesen Minuten läuft das Viertelfinale Deutschland gegen Italien. „Wir haben dann einfach Pause gemacht, bis das Spiel vorbei war“, erinnert er sich. Deutschland gewann erst im Elfmeterschießen. „Danach ging’s dann aber ab.“ Ähnliche Erlebnisse hatten der 27-Jährige und sein ebenso alter musikalischer Partner Denny Kretzschmar auch zwei Jahre zuvor beim legendären 7:1 von Deutschland gegen Brasilien bei der WM. Für alle Heiratswilligen hat Markus einen gut gemeinten Hinweis: „Fußball killt jede Hochzeit“, sagt er. „Entweder ihr heiratet oder ihr guckt Fußball. Setzt da bitte eindeutige Prioritäten.“

Das Zwei-Mann-Orchester

Markus und Denny kann man solche Weisheiten abnehmen. Als Hochzeitsband Zuweit sind sie seit mehr als zehn Jahren in Sachsen und auch über die Grenzen des Freistaats hinaus unterwegs. Auf weit über 100 Hochzeiten haben sie schon für Stimmung gesorgt mit ihrem Mix aus Klassikern wie „Satisfaction“ und „Kling Klang“ und aktuelleren Nummern wie „Auf uns“ von Andreas Bourani. Obwohl sie nur als Duo auftreten, hören sie sich wie eine komplette Band an. Markus singt, spielt Gitarre und gleichzeitig mit den Füßen eine Bass-Orgel, die er sich selbst gebastelt hat. Denny spielt unterdessen mit einer Hand Schlagzeug, mit der anderen Keyboard. Ach, und singen tut er auch. Diese multimusikalische Kombination sollte so ziemlich einmalig sein, selbst wenn man alle Alleinunterhalter mit Mundharmonika-Apparatur hinzunimmt. Damit wollen sich die Dresdner aber auch äußerst ungern vergleichen lassen. „Das ist kein Zirkus bei uns“, stellt Markus mit etwas ernsterer Miene klar. „Wir wollen eine hochwertige Band sein, mit semiprofessionellem Anspruch.“ Standen sie in den ersten Jahren noch im Schlabberlook in fünf Metern Kabelsalat, haben die beiden inzwischen ein festes Bühnenoutfit und verkleben ihre Kabel fein säuberlich mit dunklem Klebeband auf dunklen Teppichen.

Über die musikalischen Ansprüche muss man sich bei Zuweit sowieso keine Sorgen machen: Markus ging einst aufs Landesgymnasium für Musik in Dresden und spielte zeitweise in acht Bands gleichzeitig. Denny konnte schon Noten lesen, bevor er Lesen und Schreiben konnte, und nahm jahrelang Gesangsunterricht. Kennengelernt haben sie sich schon in der 5. Klasse auf einem Gymnasium in Riesa. Sechs Jahre später fanden sie sich dann spontan für eine Geburtstagsfeier bei Freunden zusammen und machten danach einfach weiter. Anfangs noch als „Zuzweit“, später nach markenrechtlichen Sorgen dann als „Zuweit“. Bis heute ist die Musik für die beiden ein Nebenerwerb geblieben. Sein Schwarzbrot verdient Markus im Marketing bei Mercedes in Kamenz, Denny ist Abteilungsleiter in der kunststoffverarbeitenden Industrie. Wie gut, wenn man da abends und am Wochenende solch einen Ausgleich hat. Wie schwierig allerdings, wenn man gleichzeitig auch schon mitten in der Familienplanung ist, wie Denny. „Bis jetzt kann ich das alles ganz gut miteinander vereinbaren“, sagt er. An eine Zeit mit dem ersten Kind denkt er noch nicht.

Die Krux mit der „Jugendliebe“

Mit wachsendem Bekanntheitsgrad ihrer Hochzeitsband stieg in den vergangenen Jahren auch die Zahl ihrer Buchungen. Und so begleiteten Markus und Denny die wichtigsten Stunden von unzähligen jungen Paaren. Stunden, in denen so ziemlich alles passieren kann, wie sie erzählen. Auf der einen Hochzeit sind sie der einzige Programmpunkt, auf der anderen gibt es so viel Spiel, Spaß und Feuerwerk, dass sie kaum vor Mitternacht zum Spielen kommen. Das eine Mal kocht der Saal schon, wenn sie auf die Bühne kommen. Und beim nächsten Mal müssen sie den Ofen erst selbst mit ein paar Hits anfeuern, die fast immer funktionieren. Zuweit sind auf alles gefasst – und können sich doch auf vieles nicht vorbereiten.

Zum Beispiel auf diese Hochzeit auf der Burg Altrathen im Jahr 2009. Statt mit ihrem eigenen Transporter, durften sie ihr schweres Band-Equipment damals nur mit einer Art Golfbuggy den Berg rauffahren, der dazu noch tierischen Lärm machte. „Wir bekamen gesagt, dass wir nur bis Mitternacht wieder runterfahren dürften“, erinnert sich Markus. „Und deswegen wollten wir halb zwölf notgedrungen Schluss machen.“ Allein, die Partygesellschaft ließ sie nicht gehen. Stattdessen waren sich alle einig: Die Besucher würden das Equipment später selbst zu Fuß runtertragen. Und genau so kam es. „Wir haben dann noch bis 3 Uhr weitergespielt und danach gab es tatsächlich eine Kette den ganzen Berg runter“, sagt Markus. Er selbst habe nur noch ein winziges Köfferchen tragen müssen. Doch nicht immer sind Partys solche Selbstläufer.

Auf einer anderen Feier erfuhren Denny und Markus erst nach ihrer Ankunft am Abend, das es kurz zuvor einen Todesfall gegeben hatte. „Den ersten Tanz tanzten ein Mann mit der Schwester der verstorbenen Frau“, erinnert sich Markus. „Dabei trug sie auch noch das Kleid der Gestorbenen.“ Um die Tanzfläche herum habe es währenddessen „Tränen ohne Ende“ gegeben. „Es herrschte eine Stimmung, als sei das hier die Beerdigung. Und direkt danach waren wir mit unserem Gute-Laune-Programm dran.“ Spontan warfen die beiden alle Planungen über den Haufen und begannen mit einem sanften Titel von Jack Johnson mit hauchzartem Schlagzeug.

„Wer als Band mit einem festen Programm zu einem Auftritt fährt, der kann nur verlieren“, sagt Markus. Sie selbst würden daher nach jedem Song individuell auf die Atmosphäre reagieren. Auf Zuruf entscheiden sie, ob Smokie dran sind oder die Sportfreunde Stiller, „Rama Lama Ding Dong“ oder „Jugendliebe“. „Gerade bei ,Jugendliebe‘ scheiden sich ja die Geister“, sagt Markus. Oder „YMCA“. Wer kann schon diese peinlichen Verrenkungen bei der Choreografie noch ertragen – zumindest, solange er nüchtern ist? Ob abgedroschen oder mit einem früheren Partner verbrannt – bei jedem Lied droht den Hochzeitsmusikern eine Stolperfalle. Nach halb eins würde das aber in der Regel niemanden mehr interessieren. Dann wird nur noch abgerockt.

Mehr unter www.zuweit.de

zur Startseite