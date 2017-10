100 Firmen geben Einblicke Die Beteiligung an der Woche der offenen Unternehmen ist hoch. Erste konkrete Angebote sind im Internet abrufbar.

Rund 100 Unternehmen haben sich bis jetzt für die Woche der offenen Unternehmen angemeldet. Das sagte Kreissprecher André Kaiser am Dienstag auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. Die offizielle Frist endete am Montag. „Ihre Veranstaltungen haben bisher 76 Unternehmen ins Karriereportal Mittelsachsen eingestellt“, ergänzte er. Dies entspreche den Anmeldungen zum selben Zeitpunkt des Vorjahres. „Jetzt erfolgt noch eine gezielte Ansprache der Unternehmen durch die Partner. Das heißt, es wird nach unserer Erfahrung noch bis in den November hinein Nachmeldungen geben, die noch in die Begleitbroschüre einfließen können“, so Kaiser.

Die Unternehmen gewähren Jugendlichen vom 12. bis 17. März 2018 einen Einblick in ihren Arbeitsalltag und ihre Ausbildungsangebote. Die Schüler hatten im Rahmen der drei regionalen Ausbildungsmessen „Schule macht Betrieb“ die Möglichkeit, erste Kontakte zu den mittelsächsischen Firmen zu knüpfen.

Arbeitssuchende und Menschen, die sich beruflich weiterentwickeln möchten, haben seit Mai des vergangenen Jahres mit dem Karriereportal eine zusätzliche Anlaufstelle, um sich über freie Arbeitsplätze in der Region zu informieren. Es war die mittelsächsische Unternehmerschaft, die ein regionales Jobportal anregte, das neben Voll- und Teilzeitstellen der Berufsorientierung mehr Aufmerksamkeit schenken soll.

Für die Auflage im kommenden Jahr finden sich im Karriereportal für die Region Döbeln, Stand Dienstagmittag, 19 Offerten. Die Berufsfelder reichen von der Landwirtschaft, über Gesundheit/Pflege und der Gastronomie bis hin zu Tätigkeiten in der Baubranche. (DA/sol)

